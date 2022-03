Bondscoach Louis van Gaal heeft vrijdag onder anderen verdediger Jeremie Frimpong en middenvelder Jordy Clasie opgenomen in zijn dertigkoppige voorselectie. Ryan Gravenberch is de opvallendste afwezige. Oranje speelt eind deze maand oefenwedstrijden tegen Denemarken en Duitsland.

De 21-jarige Frimpong is er voor het eerst bij. De in Amsterdam geboren rechtsback beleeft dit seizoen als basisspeler zijn doorbraak bij Bayer Leverkusen, dat hem ruim een jaar geleden overnam van Celtic. Hij doorliep de jeugdopleiding van Manchester City.

Clasie is dankzij zijn goede vorm bij AZ weer in beeld gekomen voor het Nederlands elftal. De dertigjarige oud-Feyenoorder speelde zijn laatste van zeventien interlands in november 2016.

Verder kent de voorlopige selectie van Van Gaal, die op 18 maart zijn definitieve groep bekendmaakt, weinig verrassingen. Wat wel opvalt is dat de naam van Gravenberch, die tijdens de vorige interlandperiode nog tot de definitieve selectie behoorde, niet op de lijst staat.

Ondanks het ontbreken van de middenvelder is zijn club Ajax met vier spelers (Daley Blind, Jurriën Timber, Steven Berghuis en Davy Klaassen) hofleverancier.

Voorselectie Oranje Keepers: Joël Drommel (PSV), Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (SC Freiburg), Tim Krul (Norwich City)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Denzel Dumfries (Internazionale), Stefan de Vrij (Internazionale), Jurriën Timber (Ajax), Daley Blind (Ajax), Owen Wijndal (AZ), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord)

Middenvelders: Jordy Clasie (AZ), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain)

Aanvallers: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Memphis Depay (FC Barcelona), Luuk de Jong (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Arnaut Danjuma Groeneveld (Villarreal), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Burnley)

Oranje gaat beginnen aan WK-voorbereiding

De oefenwedstrijden tegen Denemarken (op 26 maart) en Duitsland (29 maart) worden allebei om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA gespeeld. Het is de start van Oranjes aanloop naar het WK van eind dit jaar in Qatar.

"Zeker met het oog op het WK wil ik spelen tegen sterke tegenstanders, dus ik ben zeer tevreden met deze duels", zei Van Gaal er in januari over. "Samen met de wedstrijden in de Nations League vind ik dat we een mooi programma hebben in 2022."

Nederland speelt begin juni achtereenvolgens tegen groepsgenoten België, Wales en Polen in de Nations League.