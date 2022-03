Orkun Kökçü is vrijdag voor de tweede maand op rij uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Eredivisie. De Feyenoorder presteerde net als in januari volgens de statistieken en stemmen van voetballiefhebbers het beste.

De 21-jarige Kökçü was in februari met drie goals en twee assists bij vijf doelpunten van Feyenoord betrokken. Hij won met de Rotterdammers van Sparta Rotterdam (4-0), RKC Waalwijk (0-2) en SC Cambuur (3-1), maar verloor het recentste Eredivisie-duel van AZ (1-2).

De middenvelder van Feyenoord is na Oussama Idrissi (januari en februari 2020) de tweede speler die de maandprijs twee keer op rij wint. Naast zijn betrokkenheid bij vijf doelpunten viel Kökçü op met 129 voorwaartse passes, meer dan iedere andere middenvelder of aanvaller in de afgelopen vier speelrondes.

De prijs voor Talent van de Maand gaat naar Daishawn Redan. De 21-jarige aanvaller van PEC Zwolle pakte met zijn club in februari vijf punten en was met twee doelpunten en twee assists direct betrokken bij vier doelpunten.

Redan en Kökçü zijn twee van de elf spelers in het Eredivisie-elftal van de Maand, waarvan Ajax met vier spelers hofleverancier is. De koploper is vertegenwoordigd met Jurriën Timber, Lisandro Martínez, Steven Berghuis en Sébastien Haller.

Kökçü's ploeggenoot Luis Sinisterra, Yanick van Osch (Fortuna Sittard), Bjorn Meijer (FC Groningen), Mauro Júnior en Joey Veerman (beiden PSV) completeren het Elftal van de Maand. AZ, dat alle wedstrijden in februari won, levert geen enkele speler in het elftal.

Daishawn Redan is het grootste talent van de maand februari. Foto: Eredivisie

