Bij AZ is er frustratie over het feit dat donderdag te laat aan de bekerwedstrijd tegen Ajax werd begonnen. De Amsterdammers verschenen niet op tijd in de spelerstunnel van het AFAS Stadion.

Ajax was al te laat omdat de bus in de file terechtkwam, maar volgens AZ-coach Pascal Jansen was desondanks afgesproken om gewoon om 20.00 uur te beginnen. Uiteindelijk werd pas om 20.07 uur afgetrapt.

"Als we met elkaar tot de conclusie komen dat we om acht uur beginnen, dan moet je om acht uur beginnen. Wij stonden keurig klaar om te gaan spelen, maar vervolgens werden wij erop aangekeken dat we in de gang stonden te wachten. Ik vind dat best wel apart", zei Jansen naderhand tegen ESPN.

"Door wie? Laten we dat maar even in het midden houden. Wat me opvalt is dat dáárover gesproken wordt, in plaats van dat er wordt gezegd: 'Ajax is ruim te laat en dat hoort niet zo te zijn.'"

Aanvoerder Owen Wijndal vond het ook "irritant" dat hij zo lang moest wachten. "Misschien moet de scheidsrechter daar iets aan doen, maar wat kan hij eraan doen? Hij kan ze er moeilijk een voor een uit sleuren."

'Ajax was vandaag beter'

Ajax plaatste zich ten koste van AZ voor de finale door met 0-2 te winnen. Steven Berghuis opende al vroeg de score, waarna Davy Klaassen vlak voor tijd voor de beslissing zorgde.

Jansen wilde het late begin van de wedstrijd overigens niet als excuus aandragen. "Ajax was vandaag beter. Zo simpel is het soms", verklaarde hij. "Ze zetten goed druk en waren comfortabeler aan de bal dan wij, dus voor ons was het lastiger om druk op Ajax te krijgen."

Dankzij de overwinning in Alkmaar staat Ajax op 17 april in de bekerfinale tegenover PSV. De Eindhovenaren bereikten de eindstrijd woensdag door met 1-2 van Go Ahead Eagles te winnen.