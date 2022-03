Ajax overweegt de transfervrije Robbin Ruiter vast te leggen. De doelman, die deze winter zijn contract bij Willem II liet ontbinden, heeft zelfs al meegetraind bij de Amsterdamse club.

Trainer Erik ten Hag werkte bij FC Utrecht al met Ruiter en ziet hem als optie om de keepersproblemen bij Ajax te verlichten. "Het is gewoon een uitstekende doelman", zei Ten Hag donderdag na de 0-2-overwinning van Ajax bij AZ in de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. "We zitten dun in onze doelmannen en we zijn ons aan het oriënteren."

Tegen AZ stond André Onana op doel, terwijl Ajax de zeventienjarige Charlie Setford en de twintigjarige Calvin Raatsie op de bank had zitten als reservekeepers. Beide doelmannen maakten nog geen minuten in de hoofdmacht.

Doelmannen Maarten Stekelenburg, Remko Pasveer en Jay Gorter zijn geblesseerd. Stekelenburg staat al maanden aan de kant en komt dit seizoen niet meer in actie. Pasveer moet door een gebroken vinger nog minimaal acht weken toekijken. De 21-jarige Gorter is waarschijnlijk over twee weken klaar voor zijn rentree.

Robbin Ruiter speelde één wedstrijd voor PSV. Robbin Ruiter speelde één wedstrijd voor PSV. Foto: Pro Shots

Ruiter verloor basisplaats aan Wellenreuther

De transfervrije Ruiter moet voor een extra optie zorgen voor Ten Hag. De 34-jarige geboren Amsterdammer was in het seizoen 2019/2020 al reservedoelman bij PSV en speelde naast bij Willem II en FC Utrecht ook voor FC Volendam.

In het buitenland was hij actief voor Sunderland, uitkomend in het Championship en de League One.

Bij Willem II verloor Ruiter dit seizoen zijn basisplaats aan Timon Wellenreuther. Een 4-0-nederlaag in de openingswedstrijd tegen Feyenoord deed trainer Fred Grim besluiten voor de Duitser te kiezen. Hij liet tijdens de laatste transferwindow op 31 januari zijn contract ontbinden.