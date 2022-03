Real Betis heeft donderdagavond ten koste van Rayo Vallecano voor het eerst sinds 2005 de finale van de Copa del Rey gehaald. Door een goal in blessuretijd van Borja Iglesias (1-1) gaat de club over twee wedstrijden met 3-2 door.

Betis had de eerste wedstrijd in Madrid met 1-2 gewonnen, maar had het lang lastig in de return in eigen stadion. Rayo Vallecano had het betere van het spel en scoorde na tachtig minuten via Bébé de openingsgoal.

De wedstrijd leek op een verlenging af te stevenen, maar een schitterende steekpass van veteraan Joaquín stelde Iglesias de 1-1 te maken en te zorgen voor euforie in Estadio Benito Villamarin.

De vorige keer dat Betis de eindstrijd haalde, zeventien jaar geleden, pakte de club uit Sevilla ook de beker. Destijds werd in de finale met 2-0 gewonnen van Osasuna. Betis won de beker verder nog één keer, in 1976.

Vreugde bij Betis na het bereiken van de finale. Vreugde bij Betis na het bereiken van de finale. Foto: Getty Images

Betis wacht finale tegen Valencia

In de finale op 23 april wacht Valencia, dat woensdag in de halve finale Athletic Club uitschakelde. De finale wordt gespeeld in Sevilla, maar niet in het stadion van Real Betis of aartsrivaal Sevilla.

De eindstrijd vindt plaats in het neutrale stadion La Cartuja, waar het nationale elftal van Spanje afgelopen zomer op het EK de interland tegen Zweden afwerkte.

Overigens maakt Betis dit seizoen kans op een nog prijs, want de ploeg van trainer Manuel Pellegrini komt ook nog uit in de Europa League. In de achtste finales is Eintracht Frankfurt de tegenstander en bovendien kan Betis zich via de competitie nog plaatsen voor de Champions League. De club staat derde in La Liga, op ruime achterstand van koploper Real Madrid.