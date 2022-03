Na twee mindere resultaten op rij plaatste Ajax zich donderdag overtuigend met een 0-2-zege op AZ voor de finale van de TOTO KNVB Beker. Trainer Erik ten Hag was lovend over het spel van zijn ploeg.

"Ik wil niet meer terugblikken op de wedstrijd van zondag (2-1-nederlaag tegen Go Ahead Eagles, red.)", zei Ten Hag. "Maar dat we uitstekend hebben gespeeld is wel duidelijk."

Zondag in De Adelaarshorst speelde Ajax een slechte wedstrijd, nadat het spel enkele dagen eerder in de Champions League tegen Benfica (2-2) in de tweede helft ook al matig was geweest.

Zonder groots te spelen won Ajax overtuigend in Alkmaar, dankzij een vroege goal van Steven Berghuis en een late van Davy Klaassen. AZ stelde daar nauwelijks iets tegenover. Pas in blessuretijd noteerde de thuisploeg de eerste doelpoging tussen de palen.

"Ik ben niet zo opportunistisch, ik weet wat we kunnen", zei Ten Hag over de recente mindere resultaten. "De wedstrijd van vandaag sluit aan met waar we het hele jaar mee bezig zijn. Dat er een keer een tegenslag komt is normaal, we zijn geen robots."

"Vandaag was het weer heel goed. Het pressen was goed, vanuit de organisatie. We waren sterk aan de bal en lieten AZ lopen. Zeker van het eerste half uur heb ik genoten", zei de trainer.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük had met name in het tweede deel van de eerste helft zijn handen vol aan onvriendelijkheden op het veld. Foto: ANP

'We moeten niet meegaan in duels, maar kalm blijven'

Daarna werd het duel wat grimmiger met felle duels en onvriendelijkheden over en weer. Van de kant van Ajax lieten onder anderen Sébastien Haller, Antony en Lisandro Martínez zich niet onbetuigd.

"Het was de juiste positieve agressie", vond Ten Hag. "Maar in de rust heb ik wel gezegd: we moeten leren van Benfica, je moet niet meegaan in hun duels maar juist kalm blijven."

Na rust lukte dat over het algemeen wel en kwam Ajax eigenlijk geen moment in de problemen. "We hadden het wel beter moeten uitcounteren, dat is nog wel een punt van kritiek", aldus de trainer.

Ajax speelt de bekerfinale op 17 april in De Kuip tegen PSV.