Ajax heeft zich donderdag ten koste van AZ geplaatst voor de finale van het TOTO KNVB Bekertoernooi. Steven Berghuis was in de halve eindstrijd in het AFAS Stadion al vroeg trefzeker en vlak voor tijd bepaalde Davy Klaassen de eindstand op 0-2.

Het wordt de 27e finale voor Ajax, dat de beker twintig keer won. De tegenstander op 17 april is PSV, dat in de andere halve finale finale dinsdag met 1-2 te sterk was voor Go Ahead Eagles. Het wordt de eerste bekerfinale tussen de twee topclubs sinds 2006, toen de Amsterdamse club in De Kuip met 2-1 won.

Ajax gaat nu voor de derde bekerwinst op rij, na eindzeges in 2019 en 2021. In 2020 ging de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht niet door vanwege de coronapandemie.

Met de winst in Alkmaar revancheerde AJax zich donderdag voor het 1-2 verlies zondag tegen Go Ahead in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde gedisciplineerd en kwam niet in problemen in de ietwat saaie topper. Voor AZ is het de eerste nederlaag sinds 7 november, toen Feyenoord met 1-0 won in De Kuip.

Voorafgaand aan de wedstrijd na Ron Vlaar afscheid van het AZ-publiek. Voorafgaand aan de wedstrijd na Ron Vlaar afscheid van het AZ-publiek. Foto: Getty Images

Ajax treedt in voetsporen Roda JC

Ajax won dit bekertoernooi van eerder van Barendrecht (4-0), Excelsior Maassluis (9-0) en Vitesse (5-0) en hield tegen AZ donderdag eveneens de nul. De ploeg van Ten Hag treedt in de voetsporen van Roda JC (2000), NEC (1973), VOC (1909) en Haarlem (1902), die ook zonder tegendoelpunt de finale haalden.