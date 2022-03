Ajax heeft zich donderdag ten koste van AZ geplaatst voor de finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi. Steven Berghuis was in de halve eindstrijd in het AFAS Stadion al vroeg trefzeker en vlak voor tijd bepaalde Davy Klaassen de eindstand op 0-2.

Het wordt de 27e finale voor Ajax, dat de beker twintig keer won. De tegenstander op 17 april is PSV, dat dinsdag in de andere halve finale met 1-2 te sterk was voor Go Ahead Eagles. Het wordt de eerste bekerfinale tussen de twee topclubs sinds 2006, toen de Amsterdamse club in De Kuip met 2-1 won.

Ajax gaat nu voor de derde bekerwinst op rij, na eindzeges in 2019 en 2021. In 2020 ging de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht niet door vanwege de coronapandemie.

Met de winst in Alkmaar revancheerde Ajax zich donderdag voor de 1-2-nederlaag zondag tegen Go Ahead in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde gedisciplineerd en kwam niet in problemen in de ietwat saaie topper. Voor AZ is het de eerste nederlaag sinds 7 november, toen Feyenoord met 1-0 won in De Kuip.

Voorafgaand aan de wedstrijd nam Ron Vlaar afscheid van het AZ-publiek. Voorafgaand aan de wedstrijd nam Ron Vlaar afscheid van het AZ-publiek. Foto: Getty Images

Ajax treedt in voetsporen van Roda JC

Ajax won in dit bekertoernooi eerder van Barendrecht (4-0), Excelsior Maassluis (9-0) en Vitesse (5-0) en hield tegen AZ eveneens de nul. De ploeg van Ten Hag treedt in de voetsporen van Roda JC (2000), NEC (1973), VOC (1909) en Haarlem (1902), die ook zonder tegendoelpunt de finale haalden.

AZ slaagde er in negentig minuten niet eens in op doel te schieten, terwijl het voor Ajax al na elf minuten raak was. De aanval leek afgeslagen door de AZ-defensie, maar Berghuis pikte op en schoot vanaf een meter of twintig via de binnenkant van de paal de 0-1 op het scorebord.

Tien minuten later was AZ voor het eerst gevaarlijk. Jesper Karlsson schoot over en veel meer dan dat creëerde de thuisploeg voor rust niet. Trainer Pascal Jansen had Karlsson niet op de vleugel, maar achter Vangelis Pavlidis gezet, in de hoop Ajax te verrassen. Dat pakte niet goed uit. Aan de andere kant schoot Antony na een half uur op de lat.

Vooral in de eerste helft werd er veel gemopperd tegen de arbitrage. Vooral in de eerste helft werd er veel gemopperd tegen de arbitrage. Foto: ANP

Invallers Tagliafico en Klaassen beslissen de wedstrijd

Ook na rust kwam Ajax niet in de problemen. Een schot van Tijjani Reijnders werd geblokt en verder werd André Onana ook niet getest.

Ajax hoefde niet en creëerde ook niet al te veel kansen. Alleen Antony en Berghuis probeerden het met schoten, maar zij kregen de bal niet langs AZ-doelman Peter Vindahl. Zo leek het 0-1 te blijven.

In de 89e minuut was het toch nog raak voor Ajax, dat ruimte kreeg in de omschakeling. Invaller Nicolás Tagliafico stoomde op en vond met zijn lage voorzet de eveneens ingevallen Klaassen. De Oranje-international tikte simpel binnen, waarmee de wedstrijd beslist was en Ajax opnieuw finalist is.