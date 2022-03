Jutta Leerdam is vol vertrouwen na de eerste dag van het WK sprint in Hamar, waar ze na een vijfde plaats op de eerste 500 meter en winst op de eerste 1.000 meter aan kop gaat in het algemeen klassement. De 23-jarige Zuid-Hollandse worstelt met de omstandigheden, maar dat wil ze niet als excuus gebruiken.

"Hamar is geen Thialf", zei Leerdam treffend tegen de NOS. De klassementsleider reed in het Vikingskipet niet haar beste tijden, maar dat doet de concurrentie ook niet op het matige ijs.

"Mijn schaatsen zijn nu ook een beetje bot", vervolgde Leerdam. "Maar desnoods win ik hier met botte schaatsen, ik heb ook weleens met een los ijzer gewonnen. Het gaat erom hoe je er mentaal mee omgaat."

Het ijs in Hamar is volgens Leerdam ook heel anders dan vorige maand op de Spelen in de National Speed Skating Oval in Peking. "Daar was het ijs zacht en hier hard. Dat is technisch wennen en dat duurt even. Daarom denk ik dat het morgen beter gaat. Normaal gesproken moet ik op dag twee terugkomen, nu heb ik al de leiding. Dat is fijn."

Algemeen klassement dag 1 1. Jutta Leerdam (Nederland) - 75.550

2. Femke Kok (Nederland) +0,07

3. Vanessa Herzog (Oostenrijk) +0,59

4. Kimi Goetz (VS) +0,81

5. Andzelika Wójcik (Polen) +0,88

6. Kaja Ziomek (Polen) +1,16

7. Michelle de Jong (Nederland) +1.70

8. Rio Yamada (Japan) +2.01

Jutta Leerdam klokte op de 500 meter de vijfde tijd. Jutta Leerdam klokte op de 500 meter de vijfde tijd. Foto: Pro Shots

'Een titel is een titel'

Leerdam begint vrijdag met een marge van 0,07 seconde op nummer twee Femke Kok aan de tweede 500 meter, waarna het toernooi wordt afgesloten met de 1.000 meter. Het lijkt er daarom op dat er voor de derde keer in de historie een Nederlandse wereldtitel komt bij de vrouwen, na Marianne Timmer in 2004 en Jorien ter Mors in 2018.

"Het verschil met Femke is klein, maar ik denk dat als ik een beetje mijn best doe, ik een betere 500 meter rijd dan vandaag. Ik voelde het gewoon niet, doordat ik nog aan alles moest wennen."

Mocht Leerdam, die in Peking olympisch zilver pakte op de 1.000 meter, de derde Nederlandse wereldkampioen worden, dan kan als kanttekening geplaatst worden dat veel wereldtoppers niet meedoen in Hamar. Regerend wereldkampioen Miho Takagi slaat het WK sprint over, omdat ze de voorkeur geeft aan het WK allround, dat zaterdag en zondag wordt gehouden in het Vikingskipet.

Ook de Amerikaanse Erin Jackson, de olympisch kampioene op de 500 meter, en haar landgenote Brittany Bowe ontbreken. "Of dat afbreuk doet aan een wereldtitel? Nee, dat niet", vindt Leerdam. "Ook als iedereen er was, had ik de beste papieren gehad. En een titel is een titel."