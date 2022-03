De plannen voor een Europese Super League zijn nog altijd springlevend. Juventus-voorzitter Andrea Agnelli sprak donderdag op een bijeenkomst in Londen over de inmiddels gewijzigde plannen voor een lucratieve elitecompetitie.

"Naar mijn mening is het Europese voetbal dringend aan hervorming toe", zei Agnelli. "Compromissen zijn nu geen optie. Er zijn diepgaandere veranderingen nodig."

Agnelli gaf zijn toespraak op de FT Business of Football Summit, georganiseerd door de Britse krant Financial Times. Eerder op de dag was al uitgelekt dat de Italiaan daar zou spreken over de plannen voor de Super League.

Dat leidde direct tot krachtige veroordelingen van de UEFA en nationale competities. Zij reageerden ook al fel toen twaalf Europese topclubs in april vorig jaar hun plannen voor de Super League lanceerden. Na die felle kritiek trokken negen van de twaalf clubs zich binnen enkele dagen terug, alleen Juventus, Real Madrid en FC Barcelona deden dat niet.

Donderdag liet UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin weten dat clubs die mee willen doen aan de Super League niet meer in UEFA-competities uit mogen komen. Daarnaast laakte hij de timing van de bekendmaking van de plannen. "Eerst deden ze het middenin een pandemie en nu tijdens een oorlog."

Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse competitie, reageerde eveneens zeer fel: "Juventus, Real en Barcelona liegen vaker dan Poetin."

Agnelli weigerde in Londen om op die uitspraken te reageren. "Ik zal geen vragen over Tebas beantwoorden. Zijn verklaring spreekt voor zich."

Promotie en degradatie nu wel mogelijk in Super League-plannen

Hoewel Agnelli er tijdens zijn toespraak niet verder op in ging, is de opzet voor de eventuele Super League ten opzichte van vorig jaar behoorlijk veranderd. Er is niet langer sprake van een gesloten systeem van twaalf clubs.

In de nieuwe opzet zijn er twee divisies van elk twintig clubs, met promotie- en degradatieregelingen. Elke club kan daardoor uit de Super League verdwijnen of zich ervoor plaatsen.

Volgens Agnelli zijn de twaalf clubs die vorig jaar met de Super League wilden beginnen nog steeds voorstander van het idee. "Ze hebben allemaal een contract van 120 pagina's ondertekend, dat is nog altijd bindend.