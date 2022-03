Ajax treedt donderdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen AZ aan met Perr Schuurs, Jurriën Timber en Ryan Gravenberch. In het AFAS Stadion ontbreekt vaste kracht Fredrik Midtsjø bij de Alkmaarders vanwege een blessure.

Opstelling AZ Vindahl; Witry, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Clasie, De Wit, Aboukhlal; Sugawara, Pavlidis, Karlsson.

Opstelling Ajax Onana; Timber, Schuurs, Martínez, Blind; Álvarez, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller, Tadic.

Timber is weer fit en is de vervanger van de geblesseerde rechtsback Noussair Mazraoui, terwijl Devyne Rensch op de bank zit. Zondag tegen Go Ahead Eagles mocht Rensch nog starten van trainer Erik ten Hag.

Timber wordt centraal naast Lisandro Martínez afgelost door Schuurs, die voor de tweede wedstrijd op rij in de basis van de Amsterdammers staat.

Op het middenveld heeft Ten Hag in vergelijking met het verloren uitduel met Go Ahead (2-1) een plek ingeruimd voor Gravenberch, die de voorkeur krijgt boven Davy Klaassen. De voorhoede blijft onveranderd ten opzichte van het duel in Deventer.

Ajax jaagt tegen AZ op de derde bekerfinale in vier seizoenen. In 2018/2019 en 2020/2021 werd de eindstrijd in De Kuip gewonnen. In 2019/2020 strandde Ajax in de halve finales, maar werd het toernooi vanwege de coronacrisis niet uitgespeeld.

Zakaria Aboukhlal maakte in de Eredivisie het winnende doelpunt in de Johan Cruijff ArenA. Zakaria Aboukhlal maakte in de Eredivisie het winnende doelpunt in de Johan Cruijff ArenA. Foto: Getty Images

Aboukhlal begint bij AZ

Bij AZ staat Zakaria Aboukhlal voor de vijfde keer dit seizoen in de basis. De Marokkaans international maakte eerder dit seizoen in het Eredivisie-duel tussen Ajax en AZ in de Johan Cruijff ArenA het winnende doelpunt als invaller.

Aboukhlal is in het elftal van trainer Pascal Jansen de enige nieuweling ten opzichte van het gewonnen Eredivisie-duel met Feyenoord van afgelopen weekend (2-1). De aanvaller vervangt Fredrik Midtsjø, die vanwege een blessure in de selectie ontbreekt.

AZ stond in 2018 voor het laatst in de bekerfinale, toen in de finale werd verloren van Feyenoord (0-3). De laatste bekerwinst van de Alkmaarders was in seizoen 2012/2013 (2-1-zege op PSV).

De wedstrijd tussen AZ en Ajax begint donderdag om 20.00 uur in Alkmaar. De winnaar van het duel neemt het op tegen PSV, dat woensdag afrekende met Go Ahead Eagles (1-2).