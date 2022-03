De Russische voetbalbond (RFS) legt zich donderdag niet neer bij de uitsluiting van de nationale ploeg en de clubs in Europa. De bond zal het besluit van de FIFA en de UEFA bij het internationaal sporttribunaal (CAS) aanvechten. Ook stapt Rusland naar het CAS om de uitsluiting van sporters op de Paralympische Spelen te voorkomen.

De nationale ploeg werd geschorst naar aanleiding van de Russische aanval op Oekraïne. De ploeg van bondscoach Valeri Karpin kan daardoor niet deelnemen aan de play-offs om een WK-ticket. Ook werd Spartak Moskou, de enige overbleven Russische club in Europa, uit de Europa League gezet.

De Russische voetbalbond eist dat deze maatregelen worden teruggedraaid en wil ook een compensatie voor de ontstane schade. Volgens de RFS ontbreekt de juridische grondslag voor de uitsluiting. Het CAS wordt nu gevraagd zich over deze kwestie te buigen.

De RFS eist dat de zaak met spoed wordt behandeld. Mochten de voetbalbonden FIFA en de UEFA daar niet mee instemmen, dan wordt gevraagd om een opschorting van de schorsing.

De play-offs om een ticket voor het WK in Qatar vinden eind maart plaats, terwijl voor Spartak Moskou de tijd dringt. De ploeg van onder anderen Quincy Promes zou aanvankelijk 10 maart in de Europa League in actie komen tegen RB Leipzig.

Rusland wil via het CAS ook uitsluiting van de Paralympische Spelen voorkomen. Rusland wil via het CAS ook uitsluiting van de Paralympische Spelen voorkomen. Foto: Getty Images

CAS moet zich ook over uitsluiting paralympiërs buigen

Rusland gaat via het CAS ook de uitsluiting van atleten op de Paralympische Spelen aanvechten. Het internationaal paralympisch comité (IPC) verbood Russische en Belarussische atleten donderdag deelname aan het evenement.

Woensdag meldde het IPC nog dat atleten uit beide landen onder neutrale vlag welkom waren op de Paralympics. Dat leidde tot veel kritiek, onder meer van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF.

"Het is buitengewoon ontoelaatbaar om sancties op te leggen met betrekking tot paralympiërs, die al zijn gearriveerd voor het toernooi", aldus de Russische minister van Sport, Oleg Matytsin.

"We zijn momenteel bezig om onze juridische positie vast te stellen om rechtszaken aan te spannen over de bescherming van de rechten van onze atleten, tegen de discriminatie op basis van hun etniciteit en het gebruik van sport als een instrument van politieke druk."

Het beroep van Rusland lijkt kansloos, omdat de Paralympische Winterspelen vrijdag al beginnen. Het evenement in Peking duurt tot en met 13 maart.