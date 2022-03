De nationale ploeg van Belarus mag niet meer in eigen land een wedstrijd spelen. Het uitvoerend comité van de UEFA heeft het land donderdag bestraft vanwege betrokkenheid bij de Russische inval in Oekraïne.

Bij de interlands op neutraal terrein mogen ook geen toeschouwers welkom zijn. De maatregelen gelden ook voor de clubs uit Belarus. De hoogste competitie in het land gaat op 19 maart van start.

"De UEFA zal in de toekomst op regelmatige basis buitengewone vergaderingen houden om de juridische en feitelijke situatie opnieuw te beoordelen naarmate deze zich ontwikkelt en indien nodig verdere beslissingen nemen", aldus de UEFA.

De straf voor Belarus is beduidend minder zwaar dan voor Rusland. Het land van president Vladimir Poetin kreeg eerder deze week een wereldwijde schorsing opgelegd van zowel de UEFA als de FIFA vanwege het binnenvallen van Oekraïne.

Hoewel er geen bewijs is dat Belarussische militairen actief zijn in Oekraïne, steunt het land openlijk Rusland in de oorlog met Oekraïne. De Belarussische president Alexander Lukashenko gaf de Russen toestemming om vanaf zijn grondgebied Oekraïne aan te vallen.

De KNVB heeft besloten dat Nederlandse voetbalelftallen voorlopig geen wedstrijden tegen Rusland en Belarus spelen. Voor de voetbalsters van Oranje staat in principe voor 12 april in de WK-kwalificatie een wedstrijd gepland tegen Belarus. Dat duel wordt in Den Haag gespeeld.