Wereldvoetbalbond FIFA ziet af van het veelbesproken plan voor een tweejaarlijks WK. Dat heeft UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin donderdag gezegd.

"Een tweejaarlijks WK is een no-go voor iedereen in het voetbal. Ik ben blij dat de FIFA dat heeft ingezien", zei Ceferin donderdag tijdens de Business of Football Summit, een voetbalbijeenkomst van de Britse krant The Times.

"Ik heb er gisteren een gesprek met de voorzitter van de FIFA over gehad. We kunnen niet zeggen dat voetbal op verschillende continenten niet kan worden ontwikkeld, maar we moeten wel op één lijn zitten met elkaar. Bovendien mag het de Europese en Zuid-Amerikaanse bonden niet schaden."

FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil al langer een tweejaarlijks in plaats van een vierjaarlijks WK, omdat het veel meer geld oplevert. Uit onderzoek van het Italiaanse bedrijf Open Economics bleek dat de FIFA 4 miljard euro aan inkomsten kan bijschrijven als het WK elke twee jaar wordt georganiseerd.

Daarnaast vond Infantino dat elk land in staat moet zijn om zich te kunnen plaatsen voor een WK. "Ik ben de voorzitter van alle 211 lidstaten van de FIFA", zei de Zwitser vorig jaar. "Al deze landen hebben het recht om te dromen, net als Venezuela. Maar die droom moet wel realistisch zijn. Want als je eeuwig blijft dromen, dan ga je uiteindelijk andere dingen doen."

Gianni Infantino wilde tevergeefs een tweejaarlijks WK organiseren. Gianni Infantino wilde tevergeefs een tweejaarlijks WK organiseren. Foto: Getty Images

Veel verzet tegen tweejaarlijks WK

Het plan voor een tweejaarlijks WK stuitte op veel verzet van vooral de Europese en Zuid-Amerikaanse bonden. Volgens de UEFA zou de nieuwe toernooiopzet juist grote financiële gevolgen hebben, omdat de Nations League en de clubcompetities minder waard worden en de televisierechten minder opbrengen.

Daarnaast was de grote belasting voor de spelers ook een reden voor de UEFA om zich tegen het plan te verzetten. UEFA-voorzitter Ceferin toonde zich vanaf het begin al tegenstander van een tweejaarlijks WK.

"We hebben nog altijd discussies", zei Ceferin donderdag tijdens de bijeenkomst. "Maar zolang ik betrokken ben, is een tweejaarlijks WK van tafel. Ik ben er zeker van dat we met de FIFA binnenkort tot een oplossing zullen komen."

Het eerstvolgende WK wordt in november van dit jaar in Qatar gehouden. In totaal doen 32 landen mee aan het toernooi. Het Nederlands elftal heeft zich onder leiding van bondscoach Louis van Gaal voor het eerst sinds 2014 geplaatst voor de eindronde.