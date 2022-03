Ronald Koeman staat ervoor open om in de toekomst nog eens bondscoach te worden van het Nederlands elftal. De 58-jarige oud-trainer van onder meer Ajax, Feyenoord, PSV en FC Barcelona heeft geen bevredigend gevoel overgehouden aan zijn eerste periode bij Oranje.

Koeman had Nederland van begin 2018 tot halverwege 2020 al onder zijn hoede. Hij verliet Oranje toen voor een avontuur bij zijn droomclub Barcelona, waar hij eind oktober vorig jaar ontslagen werd. Sindsdien zit de 78-voudig international zonder club.

"Wie weet komt dat nog een keer. Dat past misschien nog wel het beste bij mij. Niet iedere dag op het veld staan", zegt Koeman over het bondscoachschap in een nieuwe reeks van de Videoland-serie Força Koeman, die donderdag online is gekomen.

"Door COVID-19 ging het EK niet door. Je wordt bondscoach om een eindtoernooi mee te maken en dat ontbreekt. Als ik er ooit een kans voor krijg om dat wel een keer te doen... Ik ga niet solliciteren, maar het is wel een gemisje."

Het EK werd in 2020 vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld. Onder Koemans opvolger Frank de Boer beleefde het Nederlands elftal vorig jaar een teleurstellend toernooi, waarop de achtste finales het eindstation waren.

Momenteel staat Louis van Gaal aan het roer bij Oranje. De geboren Amsterdammer heeft een contract tot en met het WK van eind dit jaar in Qatar, waarna de KNVB op zoek moet naar een nieuwe bondscoach.