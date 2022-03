Manager Thomas Tuchel heeft er moeite mee dat Roman Abramovich gaat vertrekken als eigenaar van Chelsea. De Russische miljardair maakte woensdag bekend dat hij de Londense topclub wil verkopen.

"Het is nog wat vroeg om er echt iets over te zeggen. Ik kan voor nu alleen maar denken aan een Chelsea mét Roman Abramovich", zei Tuchel woensdagavond, nadat Chelsea met 2-3 van Luton Town had gewonnen in de FA Cup.

"Ik vind het heel moeilijk. Ik besef nog niet helemaal dat het stopt. Het is een enorme verandering. We hebben het er nog niet echt over gehad met de spelers. Het zal de ene speler meer doen dan de andere."

Abramovich had eerder al besloten om een stapje terug te doen bij Chelsea. Dat was een reactie op het Britse parlement, dat met sancties dreigde tegen vermogende Russen vanwege de oorlog in Oekraïne. Abramovich zou nauwe banden hebben met president Vladimir Poetin.

Thomas Tuchel met Roman Abramovich na de winst van de Champions League in mei vorig jaar. Foto: Getty Images

'Voor mezelf maak ik me geen zorgen'

Tuchel denkt niet dat de naderende verkoop van Chelsea door Abramovich op korte termijn gevolgen heeft. De Duitser zegt zich daar ook niet al te veel mee bezig te houden.

"We zullen het moeten accepteren. Verder kan ik er op dit moment weinig over zeggen, want meer weet ik er ook niet van. Voor mezelf maak ik me geen zorgen. Ik voel me bevoorrecht, hoop op het beste en focus me op hetgeen waar ik invloed op heb."

Het winnende doelpunt bij Luton Town-Chelsea kwam op naam van Romelu Lukaku. De volgende wedstrijd van Chelsea is zaterdag, wanneer een uitduel met Burnley wacht in de Premier League.

