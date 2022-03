PSV-trainer Roger Schmidt heeft zich woensdag geen moment zorgen gemaakt over een mogelijke uitschakeling van zijn ploeg in de halve finales van de TOTO KNVB Beker. De Eindhovenaren waren mede dankzij een goal van Joey Veerman met 1-2 te sterk voor Go Ahead Eagles.

"Ik zag vandaag niets negatiefs, ook de tegengoal niet", zei Schmidt tegen ESPN na het duel in De Adelaarshorst, waar Iñigo Córdoba bij de eerste doelpoging van Go Ahead de thuisploeg nog op voorsprong zette.

Na de openingstreffer trok PSV de wedstrijd naar zich toe. Eran Zahavi tekende voor de gelijkmaker, waarna Go Ahead-verdediger Joris Kramer nog voor rust het veld met een rode kaart moest verlaten. Halverwege de tweede helft kroonde Veerman zich tot matchwinner.

"Soms gaat nu eenmaal het eerste schot op doel erin", vervolgde Schmidt. "Wij bleven daarna kalm en maakten snel de gelijkmaker. Toen zij ook nog een rode kaart kregen, konden wij makkelijker voetballen en de tweede goal maken."

"Helaas lukte het ons niet om de derde goal te maken en daardoor moesten we wachten met juichen tot de laatste seconde. We bleven de wedstrijd wel volledig controleren en het was dus ook een verdiende overwinning."

Joey Veerman kroonde zich tot matchwinner in Deventer. Joey Veerman kroonde zich tot matchwinner in Deventer. Foto: ANP

Schmidt lovend over matchwinner Veerman

Schmidt had lovende woorden over voor matchwinner Veerman, die tegen Go Ahead niet op het middenveld maar als hangende vleugelspeler opgesteld stond. Volgens de Duitse trainer speelde de Volendammer in het bekerduel als "een halve tien".

"Hij liet zien dat hij ook op deze positie uit de voeten kan en zijn kwaliteiten kan gebruiken", zei Schmidt. "Hij is een heel goede speler en ik ben heel blij dat hij zich probleemloos op dit niveau heeft aangepast."

Naast Schmidt was ook Veerman te spreken over de invulling van zijn rol als hangende buitenspeler. "Bij Heerenveen haalde ik de bal vaak op en nu krijg ik de bal hoger op het veld. Dan duurt het tenminste niet zo lang tot je bij het doel bent."

Schmidt en Veerman mogen zich dankzij de zege op Go Ahead opmaken voor de bekerfinale met PSV. De laatste bekerwinst van de Eindhovenaren was in 2012, toen werd gewonnen van Heracles Almelo (3-0).