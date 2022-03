Alfred Schreuder is er woensdag met Club Brugge niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het Belgische bekertoernooi. De Nederlandse coach ging met zijn ploeg in de return van de halve finales hard onderuit tegen KAA Gent: 0-3. Matthijs de Ligt boekte met Juventus door een late goal een 0-1-overwinning op Fiorentina.

Club Brugge begon met een goede uitgangspositie aan het duel in het Jan Breydelstadion. Vorige maand had de nummer twee van de Jupiler Pro League nog met 0-1 gewonnen in de heenwedstrijd.

De regerend landskampioen kon die zege woensdag geen vervolg geven. Vadis Odjidja-Ofoe opende al na twee minuten de score en Alessio Castro-Montes maakte tien minuten voor rust de 0-2. Club kwam kort na rust met tien man te staan door een rode kaart voor Denis Odoi. Laurent Depoitre bepaalde in de 54e minuut de eindstand op 0-3.

Bij de thuisploeg speelde Noa Lang de hele wedstrijd. Bas Dost kwam een kwartier na rust het veld in en Ruud Vormer bleef het volledige duel op de bank.

Gent neemt het in de eindstrijd op tegen de winnaar van het tweeluik tussen AS Eupen en Anderlecht. De heenwedstrijd eindigde in 2-2 en de return staat donderdag op het programma.

Matthijs de Ligt boekte met Juventus een late overwinning op Fiorentina. Foto: Pro Shots

Juventus nipt langs Fiorentina in Coppa Italia

Juventus nam tegen Fiorentina vast een voorschot op een finaleplek in de Coppa Italia. Door een eigen goal van Lorenzo Venuti in blessuretijd won de ploeg uit Turijn met 0-1.

De ongelukkige Venuti kreeg de bal in de 92e minuut hard tegen zich aan geschoten en kon niet voorkomen dat de 0-1 achter zijn doelman Pietro Terracciano belandde. De Ligt speelde de hele wedstrijd in het hart van de verdediging bij de 'Oude Dame'. Bij de thuisploeg bleef oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat op de bank. De return staat op 21 april op het programma.

Juventus of Fiorentina neemt het in de finale op tegen de winnaar van het tweeluik tussen AC Milan en Internazionale. De eerste wedstrijd tussen die twee ploegen eindigde dinsdag in een doelpuntloos gelijkspel.

Myron Boadu scoorde voor AS Monaco, maar ging desondanks onderuit tegen Nantes. Foto: Pro Shots

Goal Boadu deert Monaco niet, Valencia naar finale Copa

Invaller Myron Boadu zorgde namens AS Monaco tegen Nantes voor de 2-2-eindstand in de halve finale van de Coupe de France. De ploeg van de Nederlandse aanvaller greep echter naast een finaleplek, omdat het in de strafschoppenreeks verloor met 4-2.

Voor de 21-jarige Boadu was het pas zijn derde doelpunt in 27 wedstrijden. Hij maakte deze zomer voor zo'n 17 miljoen euro de overstap van AZ naar Frankrijk, maar kon dus nog niet echt overtuigen.

Nantes neemt het in de finale op tegen OGC Nice. De ploeg van onder meer Calvin Stengs en Pablo Rosario won dinsdag met 2-0 van Versailles 78, dat uitkomt op het tweede niveau.

In Spanje plaatste Valencia zich voor de finale van de Copa del Rey. De nummer negen uit La Liga was door een goal van Gonçalo Guedes met 1-0 te sterk voor Athletic Club. De heenwedstrijd was in 1-1 geëindigd.

Real Betis en Rayo Vallecano strijden donderdag om het overige finaleticket. Real Betis verdedigt in Sevilla een 2-1-voorsprong.