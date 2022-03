PSV heeft zich als eerste club geplaatst voor de finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De Eindhovenaren waren woensdag met 1-2 te sterk voor Go Ahead Eagles.

De ploeg van trainer Roger Schmidt neemt het in de finale op 17 april in De Kuip op tegen AZ of Ajax. Die clubs staan donderdag (aftrap 20.00 uur) in het AFAS Stadion tegenover elkaar.

Het begin van de halve finale in De Adelaarshorst verliep moeizaam voor PSV. De Eindhovenaren creëerden weinig kansen en moesten in de 36e minuut bij de eerste poging op doel van Go Ahead een treffer incasseren. Aanvaller Iñigo Córdoba kopte tegendraads raak.

Na de goal van Córdoba draaide PSV de wedstrijd om. Eran Zahavi maakte in de 43e minuut de gelijkmaker, waarna Go Ahead-verdediger Joris Kramer nog voor rust het veld met rood moest verlaten. Halverwege de tweede helft bekroonde Joey Veerman zich tot matchwinner.

Het wordt voor PSV de eerste bekerfinale sinds 2013, toen in De Kuip met 1-2 van AZ werd verloren. De laatste bekerwinst van de Eindhovenaren was een jaar eerder. Destijds werd in de eindstrijd met Heracles Almelo afgerekend (3-0).

Iñigo Córdoba viert de openingstreffer. Iñigo Córdoba viert de openingstreffer. Foto: Getty images

PSV draait rollen razendsnel om

PSV was voor aanvang van het duel gewaarschuwd voor Go Ahead Eagles, de laagst geklasseerde club in de halve finales van het bekertoernooi. De nummer twaalf van de Eredivisie kreeg een boost aan het zelfvertrouwen door afgelopen weekend van koploper Ajax te winnen (1-2).

Bovendien schudde PSV eerder dit seizoen in de competitie de Deventenaren pas in de absolute slotfase van zich af door een treffer van Marco van Ginkel, die in De Adelaarshorst na een blessure op de bank begon. PSV kon niet beschikken over Cody Gakpo, die nog herstellende is van een enkelblessure.

De verwachtingen dat PSV niet zomaar over Go Ahead heen zou walsen, werden bevestigd toen Go Ahead na iets meer dan een half uur op voorsprong kwam. Met de eerste poging op doel was het direct raak voor Córdoba, die de bal tegendraads binnenkopte.

De treffer leek het startschot voor een nieuwe stunt, maar binnen enkele minuten draaiden de rollen om. Zahavi schoot op aangeven van Mauro Júnior in de 43e minuut de 1-1 binnen en nog voor rust werd de doorgebroken Zahavi naar de grond werd getrokken door Kramer. De verdediger werd in eerste instantie gespaard door scheidsrechter Pol van Boekel, maar na een VAR-ingreep moest hij alsnog inrukken.

Joey Veerman viert zijn treffer met het uitvak. Joey Veerman viert zijn treffer met het uitvak. Foto: Getty images

Veerman maakt bevrijdende treffer

PSV ging na rust verder waar het gebleven was en opnieuw leek Mauro Júnior de hoofdrol voor zich op te eisen. De gelegenheidsrechtsback scoorde van afstand, maar zijn treffer werd afgekeurd. Volgens de VAR en Van Boekel werd het zicht van doelman Noppert bij de goal ontnomen door Zahavi, die in buitenspelpositie stond.

Na de afgekeurde treffer bleef het spelbeeld onveranderd. Go Ahead verdedigde en PSV bleef jagen op de voorsprong. Na kansen voor Mario Götze en Ibrahim Sangaré zorgde Veerman voor de bevrijdende treffer. De middenvelder schoot na een succesvolle dribbel vanuit een moeilijke hoek raak: 1-2.

In het restant van de tweede helft verzuimde PSV de wedstrijd in het slot te gooien. Veerman raakte de paal met een afstandsschot en nog geen minuut later raakte Noni Madueke de lat. Een eigen doelpunt van Go Ahead-verdediger Boyd Lucassen werd afgekeurd vanwege een duwtje van Carlos Vinícius.

PSV kwam met de marge van één doelpunt niet in de problemen en mag dankzij de 1-2-zege hopen op de tiende bekerwinst uit de clubhistorie. De ploeg van trainer Roger Schmidt heeft ook in de Eredivisie en Conference League nog kans op eremetaal.