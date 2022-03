RB Leipzig heeft woensdag de halve finales van de DFB-Pokal bereikt. De nummer vier van de Bundesliga was met 0-4 te sterk voor Hannover 96, waar Feyenoord-huurling Mark Diemers in de basis stond.

Christopher Nkunku was met twee treffers de gevierde man aan de kant van de winnende bezoekers. De 24-jarige Fransman nam voor rust beide doelpunten voor zijn rekening. Door goals van Konrad Laimer en André Silva liep RB Leipzig in de tweede helft uit naar een ruime zege.

De 28-jarige Diemers werd in de rust gewisseld. De aanvallende middenvelder maakte in januari op huurbasis de overstap naar Hannover, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland.

Mede dankzij een goal van Sheraldo Becker voegde Union Berlin zich dinsdag als eerste ploeg bij de laatste vier van het Duitse bekertoernooi. De andere twee kwartfinales (Hamburger SV-Karlsruher SC en VfL Bochum-SC Freiburg) worden later op woensdag afgewerkt.