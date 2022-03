Chelsea is woensdag ontsnapt aan uitschakeling in de achtste finales van de FA Cup. De ploeg van manager Thomas Tuchel kwam tot twee keer toe op achterstand, maar won wel met 2-3 van Championship-ploeg Luton Town. Liverpool boekte een 2-1-zege op Norwich City en in Duitsland kon Mark Diemers in de DFB-Pokal met Hannover 96 niet stunten tegen RB Leipzig.

Chelsea kwam al na twee minuten op achterstand op Kenilworth Road door een goal van Reece Burke. Saúl Ñíguez maakte halverwege de eerste helft gelijk, maar door een doelpunt van Harry Cornick gingen de Londenaren toch met een achterstand de rust in.

Na de pauze stelde Chelsea orde op zaken. Timo Werner had bij de 1-1 al een assist geleverd en zorgde in de 68e minuut zelf voor de 2-2. Romelu Lukaku bepaalde op aangeven van opnieuw Werner in de slotfase de eindstand.

Het bereiken van de kwartfinales is een mooie opsteker voor Chelsea, dat zich in een roerige periode bevindt. De Russische eigenaar Roman Abramovich kondigde eerder op de dag aan dat hij van plan is om de club te verkopen.

Liverpool-aanvaller Minamino velt Norwich en Krul

Liverpool voegde zich woensdagavond eveneens bij de laatste acht van het prestigieuze Engelse bekertoernooi. De ploeg van manager Jürgen Klopp won met 2-1 van Norwich City.

Takumi Minamino nam beide doelpunten voor zijn rekening. De Japanse aanvaller opende in de 27e minuut de score en zorgde twaalf minuten later voor de 2-0. Een kwartier voor tijd deed Lukas Rupp namens de bezoekers nog wat terug, maar zijn aansluitingstreffer kwam te laat.

Bij Norwich stond Tim Krul onder de lat. Virgil van Dijk kreeg rust bij Liverpool, dat zondag nog de League Cup veroverde.

Southampton boekte een 3-1-zege op West Ham United en voegde zich ook bij de laatste acht van de FA Cup.

RB Leipzig wint ruim van Hannover, Van Rhijn mist penalty

Christopher Nkunku was met twee treffers de gevierde man aan de kant van Leipzig, dat met 0-4 won van Hannover. De 24-jarige Fransman nam voor rust beide doelpunten voor zijn rekening. Door goals van Konrad Laimer en André Silva liep RB Leipzig in de tweede helft uit naar een ruime zege.

De 28-jarige Diemers werd in de rust gewisseld. De aanvallende middenvelder maakte in januari op huurbasis de overstap naar Hannover, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland.

Hamburger SV plaatste zich eveneens voor de laatste vier van het Duitse bekertoernooi. De ploeg uit de havenstad rekende na penalty's af met Karsluher SC. Invaller Ricardo van Rhijn was een van de drie spelers die een strafschop miste in de penaltyreeks, waarin de thuisploeg met 3-2 het sterkst was. Na 120 minuten stond het 2-2.

SC Freiburg boekte met doelman Mark Flekken onder de lat dankzij een treffer in de extra tijd een 1-2-overwinning op VfL Bochum en voegde zich zo eveneens bij de laatste vier. Mede dankzij een goal van Sheraldo Becker plaatste Union Berlin zich dinsdag als eerste ploeg al voor de halve finales van de DFB-Pokal.