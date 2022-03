Roman Abramovich heeft woensdag in een verklaring bevestigd dat hij Chelsea wil verkopen. De afgelopen dagen werd al flink gespeculeerd over de verkoop van de Premier League-club door de Russische clubeigenaar.

"Ik wil graag reageren op de speculaties in de afgelopen dagen", schrijft Abramovich, die eerder al aan had gegeven een stapje terug te doen bij de club uit Londen. Hij besloot daartoe toen het Britse parlement dreigde met sancties tegen vermogende Russen vanwege de oorlog in Oekraïne.

De 55-jarige Abramovich zou nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin, die zijn leger vorige week de opdracht gaf om Oekraïne binnen te vallen. De kapitaalkrachtige Rus droeg het financiële beheer over aan de foundation van Chelsea.

"Zoals ik eerder heb gezegd, heb ik altijd beslissingen genomen in het belang van de club. Onder de huidige omstandigheden heb ik besloten Chelsea te verkopen omdat dat het beste is voor de club, de fans, de werknemers en de sponsors", aldus Abramovich.

Abramovich spreekt van een "ongelooflijk moeilijke beslissing" om de club te verkopen en zegt dat de netto-opbrengst van de verkoop in een op te richten liefdadigheidsinstelling zal worden gestopt. Dat geld zal volgens hem ten goede komen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Roman Abramovich naast Vladimir Poetin. Roman Abramovich naast Vladimir Poetin. Foto: Getty Images

Zwitserse miljardair Wyss kreeg aanbod van Abramovich

Abramovich ontkent in de verklaring dat de verkoop versneld plaatsvindt. Eerder op de dag claimde de Zwitserse zakenman Hansjörg Wyss tegenover de krant Blick dat hij met drie anderen van Abramovich een aanbod had gekregen om Chelsea over te nemen.

"Abramovich vraagt op dit moment veel te veel. Chelsea is hem nog flink wat geld verschuldigd en heeft geen geld. Dat betekent dat degene die Chelsea koopt Abramovich moet compenseren", zei de 86-jarige Wyss.

Abramovich kocht de Londense club in 2003 voor zo'n 60 miljoen pond. Dankzij zijn investeringen is Chelsea uitgegroeid tot een van de grootste clubs ter wereld. Afgelopen seizoen won de club de Champions League.