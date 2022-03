PSV treedt woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles met Eran Zahavi en Noni Madueke aan als spitsenduo. Op het versterkte middenveld kiest trainer Roger Schmidt voor onder anderen Joey Veerman en Erick Gutiérrez.

Opstelling Go Ahead Eagles Noppert; Martina, Nauber, Kramer, Kuipers; Brouwers, Rommens, Botos; Córdoba, Lidberg, Oratmangoen.

Opstelling PSV Drommel; Mauro, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Gutiérrez, Veerman, Götze; Madueke, Zahavi.

In vergelijking met het moeizame Eredivisie-duel met Sparta Rotterdam van afgelopen weekend (2-1-zege) voert Schmidt één wijziging door. Yorbe Vertessen wordt vervangen door Gutiérrez. De Mexicaan staat op een viermansmiddenveld naast Veerman, Ibrahim Sangaré en Mario Götze.

Ritsu Doan, tegen Sparta de matchwinner, begint op de bank. Schmidt kan tegen Go Ahead weer beschikken over de herstelde Marco van Ginkel, die eveneens op de bank begint. Cody Gakpo is op de weg terug na een enkelblessure, maar het duel in Deventer komt voor hem nog te vroeg.

PSV jaagt in De Adelaarshorst op de eerste finaleplek in het bekertoernooi sinds 2013, toen in de eindstrijd met 1-2 werd verloren van AZ. Eerder dit seizoen boekten de Eindhovenaren in de Eredivisie op bezoek bij Go Ahead een zwaarbevochten 1-2-zege.

Go Ahead Eagels hoopt tegen PSV op een nieuwe stunt. Foto: ANP

Go Ahead gaat voor historische bekerfinale

Go Ahead Eagles leeft na de 1-2-zege op koploper Ajax van afgelopen weekend met vertrouwen toe naar het duel met PSV. Trainer Kees van Wonderen voert twee wijzigingen door ten opzichte van het duel met Ajax. Jay Idzes en Mats Deijl moeten plaatsmaken voor Giannis Botos en Bas Kuipers.

Go Ahead Eagles haalde in de clubhistorie pas één keer de bekerfinale. In 1965 werd in de eindstrijd verloren van Feyenoord: 1-0. De Deventenaren staan voor het eerst deze eeuw in de halve finales.

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PSV begint om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. De andere halve finale tussen AZ en Ajax wordt donderdag om 20.00 uur gespeeld.

