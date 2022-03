AZ-trainer Pascal Jansen denkt dat Ajax uit is op eerherstel na de nederlaag van zondag tegen Go Ahead Eagles (2-1). AZ ontvangt de koploper van de Eredivisie donderdagavond in de halve finale van de KNVB-beker.

"Op het moment dat je een slechte prestatie hebt geleverd, zal bij topsporters het gevoel overheersen dat je dat in de eerstvolgende wedstrijd weer recht wil zetten", zei Jansen in zijn vooruitblik op het duel met de Amsterdammers.

"Op korte termijn is er wel wat gaande bij Ajax. Ze hebben een zware wedstrijd gehad en, helaas voor het Nederlands voetbal, hebben ze gelijkgespeeld tegen Benfica. Maar vervolgens hebben ze ook schade opgelopen tegen Go Ahead Eagles. Er zal iets van eerherstel leven in die groep, zeker omdat er veel op het spel staat."

Jansen kijkt "heel erg uit" naar de wedstrijd tegen Ajax. "Voor eigen publiek, dat belooft wat. Er zit extra lading op, want je speelt voor een plek in de finale, tegen een goede tegenstander. En dan is het ook nog eens een derby."

AZ is sinds november ongeslagen en won in ArenA

AZ en Ajax troffen elkaar dit seizoen alleen nog maar in de Johan Cruijff ArenA. Eind vorig jaar won AZ met 1-2. "Wat ik daarvan heb meegenomen? In ieder geval dat Ajax te verslaan is, wat in die fase van de competitie onmogelijk geacht werd", zegt Jansen.

"We hebben ons daar goed gepresenteerd. We hebben het geloof dat we kunnen winnen als we een goed plan hebben met elkaar", aldus de trainer. "Datzelfde plan weer toepassen, zou iets te eenvoudig zijn. Ik ga ervan uit dat Ajax ook heeft geleerd van die wedstrijd."

AZ, dat sinds 7 november (1-0 tegen Feyenoord) niet meer heeft verloren, beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Volgens Jansen heeft een aantal spelers "wel een tikkie gehad" in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Feyenoord (2-1) van afgelopen zondag.

AZ-Ajax begint donderdag om 20.00 uur. De andere halve finale gaat woensdagavond tussen Go Ahead Eagles en PSV.