Borussia Dortmund heeft woensdag het erelidmaatschap van voormalig bondskanselier Gerhard Schröder ingetrokken wegens zijn Russische connecties. Ook het Engelse Everton nam interne maatregelen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Schröder, die van 1998 tot en met 2005 bondskanselier van Duitsland was, is hoofd van de raad van commissarissen van het Russische oliebedrijf Rosneft. Voor Borussia Dortmund is dat gezien de oorlog onverenigbaar met zijn erelidmaatschap.

Clubvoorzitter Reinhard Rauball bracht Schröder woensdagochtend op de hoogte van het besluit. "Gezien de oorlog die Rusland begonnen is tegen Oekraïne en de daarmee gepaard gaande ernstige schending van het internationale recht, is het onaanvaardbaar dat een erelid van onze club ook managementfuncties vervult binnen Russische bedrijven", schrijft Dortmund op de website.

De 77-jarige Schröder is ook erelid van de Duitse bond DFB. Die gaf hem dinsdag een ultimatum; uiterlijk 11 maart moet Schröder zijn functie bij Rosneft neergelegd hebben.

Bij Everton staat de Oekraïense speler Vitalii Mykolenko onder contract. Bij Everton staat de Oekraïense speler Vitalii Mykolenko onder contract. Foto: Getty Images

Everton stopt drie Russische sponsordeals

In Engeland heeft Everton de drie sponsorcontracten met Russische bedrijven beëindigd. Dat maakte de club woensdag bekend.

Het gaat om de bedrijven USM, Megafon en Yota van de Russische miljardair Alisher Usmanov, wiens banktegoeden bevroren zijn als gevolg van sancties van de EU na de Russische inval in Oekraïne.

Usmanov, een bekende van president Vladimir Poetin, is met zijn bedrijf USM Holdings de sponsor van het trainingscomplex van de club uit Liverpool. Ook heeft USM Holdings een optie om de naamgever te worden van het nieuwe stadion, dat in 2024 moet worden opgeleverd. Daarmee zou een bedrag van zo'n 36 miljoen euro zijn gemoeid.

"Iedereen bij Everton blijft geschokt en verdrietig over wat er zich in Oekraïne afspeelt", meldt de club.