FC Groningen loopt 925.000 euro mis doordat hoofdsponsor Office Centre failliet is gegaan. Een poging om met het bedrijf tot een onderlinge oplossing te komen is mislukt.

Er liep een WHOA-traject tussen Office Centre en FC Groningen. Hierbij probeert een in financiële nood verkerende onderneming via de rechtbank tot een onderhands akkoord te komen met de schuldeisers. FC Groningen meldt woensdag dat dit traject op niets is uitgelopen.

"We zijn bovenal zeer begaan met het lot van de werknemers van Office Centre, die nu hun baan hebben verloren", zegt algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen. "Voor ons is dit ook bijzonder zuur."

"We hebben lange tijd de hoop gehad dat er nog een regeling zou volgen waarbij we in ieder geval nog een deel van het sponsorgeld tegemoet zouden kunnen zien. Die hoop is met het faillissement vervlogen. Dit betekent een grote financiële scheur in de broek."

"Bijna 1 miljoen euro is op onze omzet een substantieel bedrag. Daarnaast heeft het tussentijds wegvallen van een hoofdsponsor grote organisatorische consequenties", aldus Gudde.

Office Centre, een bedrijf dat handelt in kantoorartikelen, zegde in september al het sponsorcontract op. Vanwege een opzegtermijn zou het bedrijf tot de zomer van 2023 op het shirt van FC Groningen staan. De huidige nummer tien van de Eredivisie kan nu versneld op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor.

