Erik ten Hag ligt niet wakker van de mindere optredens van Ajax in de afgelopen week. De coach van de Amsterdammers, die een voorsprong uit handen gaven bij Benfica (2-2) en van Go Ahead Eagles verloren (2-1), is niet van plan veranderingen aan te brengen voor het duel met AZ in de halve finales van de TOTO KNVB Beker.

"We hebben de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles natuurlijk nabesproken en dingen benoemd die niet goed waren. Dat het niet goed was, is duidelijk. De spelers weten ook dat ze gefaald hebben en dat ze bepaalde zaken in het veld moeten kunnen oplossen", begon de 52-jarige Ten Hag woensdag op zijn persconferentie.

"Maar in de afgelopen drie wedstrijden hebben we in totaal anderhalve helft niet goed gespeeld, dus we moeten niet in de paniekstand schieten. Iets veranderen in mijn opstelling zou op paniek lijken en dat is helemaal niet nodig. We moeten wel snel verbeteren, want het is 2 maart. Het seizoen gaat nu beginnen."

Ajax won op 19 februari met moeite bij Willem II (0-1), speelde woensdag in de Champions League tegen Benfica na rust ondermaats en leed zondag in Deventer een pijnlijke nederlaag tegen Go Ahead. Volgens Ten Hag kwam het verlies op De Adelaarshorst volledig door eigen toedoen tot stand.

"Het heeft vaak te maken met kwaliteit die wij aan de bal brengen en de organisatie op het veld. We zijn goed in de omschakeling, maar daar is wel 100 procent discipline en samenwerking voor nodig. Als dat niet goed zit, zijn we kwetsbaar en kunnen we tegen problemen aanlopen. Met alle respect voor Go Ahead, maar wij doen iets niet goed als we verliezen in Deventer", aldus Ten Hag.

Mazraoui niet beschikbaar tegen AZ, Timber twijfelgeval

Na wisselvallige optredens hoopt Ajax donderdagavond in de KNVB-beker tegen AZ (aftrap 20.00 uur) wél weer te overtuigen. De Amsterdammers moeten het in Alkmaar wel doen zonder rechtsback Noussair Mazraoui, terwijl Jurriën Timber nog een twijfelgeval is voor het bekerduel.

"Mazraoui had afgelopen weekend al last van zijn spieren en kampt nu met klachten aan zijn knie. Hij is afwezig. Ik verwacht wel dat Timber beschikbaar is, maar we zullen de laatste training moeten afwachten", aldus Ten Hag, die verder vertelde dat spits Brian Brobbey op de weg terug is van blessureleed.

Het staat in ieder geval vast dat André Onana tegen AZ onder de lat zal staan vanwege de blessures van eerste doelman Remko Pasveer en reservekeeper Jay Gorter. Verder heeft Ten Hag alleen talenten Charlie Setford en Calvin Raatsie tot zijn beschikking als doelmannen.

'Hebben meegeleefd met Neres'

Ten Hag ging op zijn persconferentie ook nog even in op de situatie van David Neres. De Braziliaan, die in de eerste seizoenshelft nog bij Ajax speelde en in januari de overstap maakte naar Shakhtar Donetsk, zat lange tijd met zijn gezin vast in de Oekraïense hoofdstad Kiev.

Neres slaagde er afgelopen weekend - net als andere Braziliaanse spelers in Oekraïne - alsnog in om het oorlogsgebied per trein te verlaten, tot grote blijdschap van de Amsterdammers.

"Vooral Antony heeft er een aantal dagen heel veel last van gehad", zei Ten Hag. "Dat is natuurlijk logisch vanwege hun band. Via de spelersgroep hebben wij als club contact gehad met David. We waren zeer betrokken en heel blij toen we afgelopen zaterdag hoorden dat hij weer op een veilige plek is."

De wedstrijd tussen AZ en Ajax begint donderdag om 20.00 uur in Alkmaar. De andere halve finale gaat woensdag in Deventer tussen Go Ahead Eagles en PSV. De finale volgt op zondag 17 april.