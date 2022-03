De Zwitserse zakenman Hansjörg Wyss heeft van Roman Abramovich het aanbod gekregen om Chelsea over te nemen. Dat zegt de 86-jarige miljardair tegen Blick.

"Abramovich probeert op dit moment al zijn villa's in Engeland te verkopen. Hij wil ook snel van Chelsea af en daarom heb ik samen met drie anderen een aanbod gekregen om Chelsea te kopen", vertelt Wyss, die eraan toevoegt een kleine week te wachten om te kijken hoe zaken zich ontwikkelen.

"Abramovich vraagt op dit moment veel te veel. Chelsea is hem nog flink wat geld verschuldigd en Chelsea heeft geen geld. Dat betekent dat diegene die Chelsea koopt Abramovich moet compenseren", aldus Wyss tegen de Zwitserse krant.

Afgelopen weekend besloot Abramovich een stapje terug te doen nadat het Britse parlement dreigde met sancties tegen vermogende Russen vanwege de oorlog in Oekraïne. Mogelijk hoopt hij hiermee te voorkomen dat Chelsea in de problemen komt.

Roman Abramovich is sinds 2003 eigenaar van Chelsea. Foto: Getty Images

Arbamovich droeg beheer van club over aan Chelsea foundation

De 55-jarige Abramovich zou nauwe banden hebben met de Russische president Vladimir Poetin, die zijn leger vorige week de opdracht gaf om Oekraïne binnen te vallen. De kapitaalkrachtige Rus droeg het financiële beheer over aan de foundation van Chelsea, maar blijft voorlopig wel de eigenaar.

"Ik kan me goed voorstellen dat ik met partners bij Chelsea aan de slag ga, maar eerst moet ik de algemene voorwaarden goed doorlezen", aldus Wyss, die woonachtig is in de Verenigde Staten. "Wat ik wel al kan zeggen, is dat ik zoiets zeker niet in mijn eentje ga doen. Als ik Chelsea koop, dan zal dat zijn met een consortium van zes of zeven investeerders."

Abramovich kocht de Londense club in 2003 en dankzij zijn investeringen is Chelsea uitgegroeid tot een van de grootste clubs ter wereld. Afgelopen seizoen won de club de Champions League.