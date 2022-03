In de competitiewedstrijd tegen Leeds United (0-4-winst) leek Tottenham Hotspur zaterdag een einde te maken aan een slechte periode, maar dinsdagavond volgde al een pijnlijke uitschakeling door Middlesbrough in de FA Cup. Manager Antonio Conte baalt dat de Londenaren dit seizoen opnieuw zonder prijs blijven.

"Deze nederlaag moet bij iedereen van Tottenham pijn doen", zei Conte na het duel in het Riverside Stadium, dat pas in de verlenging werd beslist (1-0). "We hadden een goede kans om de kwartfinales van een belangrijk toernooi te bereiken, maar die hebben we laten schieten."

Na de reguliere speeltijd was er nog niet gescoord, maar in de tweede helft van de verlenging volgde alsnog de beslissing. Josh Coburn kreeg de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied en schoot verwoestend raak, waardoor Middlesbrough na Manchester United (strafschoppen) ook Tottenham Hotspur uitschakelde.

"Als je in dit toernooi een uitwedstrijd tegen een club uit het Championship speelt, weet je dat het moeilijk gaat worden", zei Conte. "Daarom hadden we dit duel vroeg moeten beslissen, maar dat lieten we na. Daardoor gaven we de tegenstander vertrouwen. Ik kan niks anders concluderen dan dat Middlesbrough terecht door is."

Weer geen prijs voor kwakkelend Tottenham

Voor Tottenham is het al de vijfde nederlaag in de laatste acht officiële wedstrijden. Nog belangrijker: de ploeg van Steven Bergwijn, die tegen Middlesbrough in de 81e minuut zijn opwachting maakte, moet het weer een seizoen zonder prijs doen.

Tottenham strandde in de groepsfase van de Conference League en werd in de halve finales van de League Cup uitgeschakeld door Chelsea. Daarbij komt dat de Londenaren virtueel naast een Europees ticket voor volgend seizoen grijpen. De 'Spurs' staan nu zevende, op drie punten van nummer vijf West Ham United.

"Ik kan de realiteit niet verbergen en dat is dat we te veel ups en downs hebben", aldus Conte, die vorige week nog zinspeelde op een vertrek. "Dit is een probleem, misschien was dat voor mijn komst ook al zo. In mijn ogen is er maar één manier om er wat aan te doen en dat is door hard te blijven werken."