Union Berlin heeft mede dankzij een doelpunt van Sheraldo Becker de halve finales van de DFB-Pokal bereikt. De nummer zeven van de Bundesliga versloeg dinsdag FC St. Pauli, dat één niveau lager uitkomt, met 2-1. De halve finale in de Coppa Italia tussen AC Milan en Internazionale eindigde in 0-0.

Becker trok de stand op slag van rust gelijk, nadat Daniel-Kofi Kyereh namens St. Pauli de score had geopend. Het winnende doelpunt kwam in de 75e minuut op naam van Andreas Voglsammer.

De 27-jarige Becker tekende in 2019 een contract bij Union Berlin, nadat hij in Nederland voor ADO Den Haag, PEC Zwolle en Jong Ajax speelde. De Amsterdammer is sinds vorig jaar international van Suriname, waarvoor hij inmiddels vijf interlands speelde.

Woensdag staan de andere kwartfinales in het Duitse bekertoernooi op het programma. Hamburger SV ontvangt Karlsruher SC, Hannover 96 neemt het thuis op tegen RB Leipzig en SC Freiburg is te gast bij VfL Bochum.

Titelhouder Borussia Dortmund ging half januari in de achtste finales verrassend onderuit tegen St. Pauli. Bayern München sneuvelde zelfs al in de tweede ronde door met 5-0 van Borussia Mönchengladbach te verliezen.

Daniel-Kofi Kyereh vierde zijn doelpunt voor St. Pauli met een radslag, maar de vreugde was van korte duur. Daniel-Kofi Kyereh vierde zijn doelpunt voor St. Pauli met een radslag, maar de vreugde was van korte duur. Foto: Getty Images

Dumfries en De Vrij spelen gelijk in derby

De eerste ontmoeting tussen AC Milan en Internazionale in de halve finale van het Italiaanse bekertoernooi leverde geen winnaar op. De rivalen kwamen in San Siro niet tot scoren.

Oranje-internationals Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hadden een basisplaats bij Inter. Robin Gosens, die in winterse transferperiode overkwam van Atalanta, maakte vlak voor tijd zijn debuut.

Milan, dat een maand geleden in de competitie nog met 2-1 van Inter had gewonnen, zorgde in een tegenvallend duel voor meer gevaar, maar een doelpunt leverde dat niet op. Inter stelde in aanvallend opzicht teleur en wist vrijwel niets te creëren.

De andere halve finale gaat woensdag tussen Fiorentina en Juventus. De returns zijn pas op 20 en 21 april. De finale vindt op 11 mei plaats in Rome.

De spelers van AC Milan en Internazionale stonden voor de wedstrijd stil bij de oorlog in Oekraïne. De spelers van AC Milan en Internazionale stonden voor de wedstrijd stil bij de oorlog in Oekraïne. Foto: ANP

OGC Nice mede door goal Dolberg naar bekerfinale

In Frankrijk plaatste OGC Nice zich als eerste club voor de bekerfinale. De nummer drie van de Ligue 1 maakte een einde aan het sprookje van Versailles 78, dat uitkomt op het vierde niveau: 2-0.

De score werd vroeg in de tweede helft geopend door Amine Gouiri. Oud-Ajacied Kasper Dolberg, die na een uur spelen mocht invallen, zorgde een kwartier voor tijd voor de beslissing.

Bij de thuisploeg speelden Calvin Stengs en Pablo Rosario de hele wedstrijd mee. Justin Kluivert kreeg zaterdag tegen RC Strasbourg, na al te zijn gewisseld, een rode kaart voor commentaar op de scheidsrechter en was daardoor geschorst.

De andere halve finale gaat tussen FC Nantes en AS Monaco en wordt woensdag gespeeld. De finale is op 8 mei in Parijs.