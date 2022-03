Tottenham Hotspur is dinsdagavond verrassend uitgeschakeld in de achtste finales van de FA Cup. De ploeg van manager Antonio Conte liet zich verrassen door Championship-ploeg Middlesbrough. Manchester City was met aanvoerder Oleksandr Zinchenko te sterk voor Peterborough United en Jaïro Riedewald maakte de winnende goal voor Crystal Palace in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Stoke City.

Nadat er in de reguliere speeltijd niet werd gescoord in het Riverside Stadium noteerde invaller Josh Coburn in de 107e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd voor Middlesbrough.

Bij de bezoekers viel Steven Bergwijn in de 81e minuut in en Anfernee Dijksteel speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg.

Door de uitschakeling blijft Tottenham voor het vijftiende seizoen op rij zonder prijs. De Londenaren werden vorige maand uitgeschakeld door Chelsea in de League Cup. Eind vorig jaar strandde Tottenham ook al in de groepsfase van de Conference League in een poule met onder meer Vitesse. In de Premier League staat Tottenham zevende.

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Manchester City en Peterborough United werd er stilgestaan bij de gebeurtenissen in Oekraïne. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Manchester City en Peterborough United werd er stilgestaan bij de gebeurtenissen in Oekraïne. Foto: Getty Images

City met aanvoerder Zinchenko langs Peterborough

Manchester City slaagde er wel in om de laatste acht van de FA Cup te bereiken. De ploeg van manager Josep Guardiola won met 0-2 van Peterborough United. Oleksandr Zinchenko droeg de aanvoerdersband bij City.

De Oekraïner nam de aanvoerdersband voorafgaand over van ploeggenoot Fernandinho. Op die manier wilden Fernandinho en zijn ploeggenoten Zinchenko en Oekraïne een hart onder de riem steken wegens de Russische inval.

City kwam een kwartier na rust op voorsprong via Riyad Mahrez. De Algerijn kapte naar binnen en schoot raak in de verre hoek. Jack Grealish bepaalde halverwege de tweede helft de eindstand. De flankspeler nam een fraaie pass van Phil Foden knap aan en rondde beheerst af. Bij de bezoekers werd Nathan Aké in de rust gewisseld.

Jaïro Riedewald was dinsdag goud waard voor Crystal Palace in de FA Cup. Jaïro Riedewald was dinsdag goud waard voor Crystal Palace in de FA Cup. Foto: Getty Images

Riedewald scoort na vier minuten

De 25-jarige Riedewald kwam in de 78e minuut het veld in en slaagde er vier minuten later al in om te scoren voor Crystal Palace. Een afgeslagen bal belandde voor de voeten van de Nederlandse verdediger, die na een stuit knap in de verre hoek schoot en zo voor de 2-1 zorgde.

Cheikhou Kouyaté had Crystal Palace in de 53e minuut op 1-0 gezet. Vijf minuten later maakte Josh Tymon gelijk voor Stoke City, dat actief is in het Championship.

Wout Weghorst kwam niet tot scoren voor Burnley in het Premier League-duel met Leicester City. De ploeg van de Nederlandse aanvaller verloor met 0-2.