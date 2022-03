FC Emmen heeft dinsdag een pijnlijke thuisnederlaag geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De nummer twee van de ranglijst verslikte zich in Helmond Sport, dat laatste staat: 1-2.

Eerder dit seizoen zag Emmen ook al de uitwedstrijd in Helmond verloren gaan (1-0). Van de zes overwinningen van Helmond tot nu toe, boekte het er dus twee tegen de ploeg van trainer Dick Lukkien.

Helmond, dat al drie maanden wachtte op een zege, kwam in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong. Daarbij kreeg het de hulp van Emmen-aanvoerder Jeroen Veldmate, die terug wilde koppen op zijn eigen doelman, maar Jellert Van Landschoot over het hoofd had gezien.

Na rust werd Emmen sterker en dat leverde tien minuten voor tijd de gelijkmaker op. De Peruaan Miguel Araujo kopte raak uit een corner.

De thuisploeg wilde daarna doordrukken, maar kreeg in blessuretijd het deksel op de neus. Opnieuw was het de Belg Van Landschoot die scoorde, deze keer na een goed uitgevoerde counter.

FC Emmen heeft na 27 speelronden een achterstand van zeven punten op koploper FC Volendam. Nummer drie Excelsior volgt op drie punten, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. De bovenste twee ploegen promoveren direct naar de Eredivisie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie