Chelsea-trainer Thomas Tuchel heeft journalisten dinsdag gevraagd om geen vragen meer te stellen over de oorlog in Oekraïne. "Jullie moeten stoppen, ik ben geen politicus", reageerde hij zichtbaar geïrriteerd.

Chelsea is in handen van de Rus Roman Abramovich, die zaterdag besloot het financiële beheer van de club over te dragen. De miljardair, die goede banden zou hebben met president Vladimir Poetin, anticipeert daarmee op mogelijke sancties van de Britse regering tegen vermogende Russen.

Op de persconferentie van Tuchel gingen de vragen dan ook niet zozeer over de bekerwedstrijd van woensdag tegen Luton Town, maar vooral over de clubeigenaar en de situatie in Oekraïne, totdat Tuchel er genoeg van had.

"Luister, ik kan enkel in herhaling vallen en daar voel ik me slecht bij", zei de Duitse coach met stemverheffing. "Ik heb nooit een oorlog meegemaakt en het voelt slecht om er vanuit mijn geprivilegieerde positie over te praten."

"Ik zit hier in vrede en veiligheid en doe gewoon mijn werk, zo goed als mogelijk. Daarom moeten jullie ermee stoppen me deze vragen te stellen. Ik heb er geen antwoorden op. Oorlog is vreselijk. Daar kan je toch geen andere mening over hebben?"

Chelsea-coach Thomas Tuchel met Roman Abramovich. Chelsea-coach Thomas Tuchel met Roman Abramovich. Foto: Getty Images

'Geen commentaar over Abramovich'

Tuchel weet niet of het eigenaarschap van Abramovich een probleem is voor de club. "Ik ben niet op de hoogte van de details van deze situatie. Dus het is ook niet aan mij om daar commentaar op te geven."

De zorgen die bij Chelsea leven zijn niet anders dan in de rest van Europa, denkt de trainer die vorig seizoen de Champions League won met Chelsea.

"Waarom zouden wij meer geraakt of afgeleid zijn dan jullie? Natuurlijk zijn we ongerust, maar we proberen een sfeer te creëren om ons te kunnen focussen op ons werk, wat ook onze passie is."