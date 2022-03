PSV kan woensdag in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles waarschijnlijk nog niet beschikken over Cody Gakpo. De aanvaller is nagenoeg hersteld van een enkelblessure, maar het duel in Deventer komt vermoedelijk nog te vroeg.

"We beslissen op het laatste moment of Cody kan meespelen. Het neigt ernaar dat de wedstrijd net te vroeg komt voor hem", zei trainer Roger Schmidt, die ook verdediger Phillipp Mwene mist.

Gakpo moest vanwege zijn blessure vorige week ook de ontmoetingen met Maccabi Tel Aviv en Sparta Rotterdam aan zich voorbij laten gaan. "We hebben afgelopen zondag een belangrijke overwinning geboekt", aldus Schmidt over de zege van 2-1 op Sparta.

Omdat Ajax later op die dag van Go Ahead Eagles verloor, heeft PSV in de Eredivisie nog maar een achterstand van twee punten op de koploper uit Amsterdam.

"Go Ahead zal ook met vertrouwen op het veld staan na de overwinning op Ajax", verwacht Schmidt. "Ze spelen goed en georganiseerd voetbal, met enkele wapens in de voorhoede. We weten wat we kunnen verwachten."

Middenvelder Marco van Ginkel en verdediger Armando Obispo zijn weer inzetbaar bij PSV. De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PSV begint woensdag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

