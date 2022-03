Adidas trekt zich voorlopig terug als kledingsponsor van de Russische voetbalbond. Het Duitse sportmerk liet dinsdag weten de samenwerking met onmiddellijke ingang te schorsen.

Het besluit vloeit voort uit de inval van Rusland in buurland Oekraïne. Adidas levert sinds 2008 de outfits van alle vertegenwoordigende elftallen van Rusland.

"Adidas schorst het partnerschap met de Russische voetbalbond RFS met onmiddellijke ingang", zo luidt de korte verklaring van het bedrijf, dat in 2020 2,9 procent van zijn omzet behaalde in Rusland, Oekraïne en de voormalige Sovjetrepublieken.

Voor de Russische ploegen staan er voorlopig geen interlands op het programma, want de FIFA en de UEFA besloten maandag om alle voetbalteams uit Rusland uit te sluiten van deelname aan internationale toernooien.

Dat betekent onder meer dat Rusland op 24 maart niet kan deelnemen aan de play-offs voor een ticket voor het WK in Qatar. Daarnaast wordt Spartak Moskou, de enige Russische club die dit seizoen nog actief was in een Europees toernooi, uit de Europa League gezet.