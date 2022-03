Ajax verhuurt Victor Jensen voor de rest van het seizoen aan Rosenborg BK. De Amsterdamse club heeft het contract van de Deen dinsdag tevens met een jaar verlengd tot medio 2024.

De 22-jarige Jansen speelde dit seizoen één Eredivisie-wedstrijd voor Ajax: in augustus kwam hij als invaller binnen de lijnen in het thuisduel met NEC. Drie maanden later had de Deense jeugdinternational een basisplaats in de KNVB-bekerwedstrijd tegen BVV Barendrecht.

Jensen krijgt veel vaker speeltijd bij Jong Ajax, waarvoor hij dit seizoen drie keer scoorde in de Keuken Kampioen Divisie.

Vorig seizoen verhuurde Ajax hem na de winterstop aan het Deense FC Nordsjaelland en nu kiest hij dus voor Rosenborg, dat vorig jaar als vijfde eindigde in de Noorse competitie. In 2018 veroverde Rosenborg de laatste van in totaal 26 landstitels.

Noorse transfermarkt nog een maand open

Het nieuwe seizoen in Noorwegen gaat komend weekend van start. Anders dan in de meeste andere Europese landen is de transfermarkt nog open in het Scandinavische land. Tot en met 31 maart kunnen de Noorse clubs spelers vastleggen.

Jensen doorliep de opleiding van FC Kopenhagen. Hij belandde vijf jaar geleden in de jeugdopleiding van Ajax, waarna het nog niet tot een doorbraak kwam.

Bij Nordsjaelland, dat als tiende eindigde in de Deense competitie, had Jensen vorig seizoen wel een vaste basisplaats.