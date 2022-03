Markus Gisdol heeft dinsdag ontslag genomen als trainer van Lokomotiv Moskou. De Duitser wil niet werken in Rusland, dat vorige week een oorlog met Oekraïne begon.

"Het vak van voetbaltrainer is misschien wel de mooiste baan die er bestaat", verklaart de 52-jarige coach zijn vertrek in Duitse media. "Maar ik kan mijn job niet uitoefenen in een land waarvan de leider verantwoordelijk is voor een aanval in het hart van Europa."

"Ik kan in Moskou niet op een trainingsveld staan, wetende dat enkele kilometers verderop bevelen gegeven worden die enorm veel mensen een hoop ellende bezorgen."

De 52-jarige Gisdol was sinds oktober trainer van Lokomotiv Moskou, dat zevende staat in de Russische Premjer-Liga. Daarvoor was hij werkzaam in de Bundesliga bij Hoffenheim, Hamburger SV en FC Köln.

Markus Gisdol met de spelers van Lokomotiv Moskou. Foto: Getty Images

Voronin stapt op bij Dynamo Moskou

Ook bij Dynamo Moskou stapte een trainer op vanwege de oorlog. Het gaat om de Oekraïense assistent-trainer Andriy Voronin, die eerder onder meer bij Liverpool en Bayer Leverkusen speelde.

"Ik zie geen mogelijkheid om in een land te blijven dat met een leger onze steden en inwoners aanvalt", verklaarde de 42-jarige Voronin.

Ondanks de oorlog met Oekraïne gaat de Russische competitie gewoon door. Russische clubs en het nationale elftal zijn wel uitgesloten van internationale wedstrijden. Spartak Moskou is bijvoorbeeld uit de Europa League gezet.