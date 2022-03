Maxim Gullit zal langdurig moeten revalideren van de knieblessure die hij zaterdag opliep. SC Cambuur meldt dinsdag dat de verdediger een operatie moet ondergaan.

Cambuur meldt niet wat de zoon van Ruud Gullit precies mankeert of hoelang hij uit de roulatie is. Trainer Henk de Jong sprak na de 2-1-zege op Fortuna Sittard de vrees uit dat het talent zijn knieband afgescheurd had.

"Heel vervelend, want die jongen traint goed. Hij zat er echt aan te komen en dan gebeurt hem dit. Daar baal ik echt van", aldus De Jong tegen ESPN.

De twintigjarige Gullit viel zaterdag in de blessuretijd in voor Doke Schmidt, die zijn neus gebroken had. Bij een botsing met Cambuur-keeper Sonny Stevens ging het mis voor de verdediger. Gullit moest met een golfkarretje van het veld gereden worden.

Gullit maakte afgelopen zomer de overstap van AZ naar Cambuur, waar hij tot zeven duels in de Eredivisie kwam. Met een achtste plek op de ranglijst presteert de Friese club ver boven verwachting.

