Justin Kluivert heeft dinsdag een schorsing van één wedstrijd gekregen naar aanleiding van zijn rode kaart zaterdag in de Ligue 1-wedstrijd tegen RC Strasbourg. De aanvaller van OGC Nice kan daardoor zaterdag gewoon in actie komen in de topper tegen Paris Saint-Germain.

Door de schorsing mist de 22-jarige Kluivert dinsdag het duel in de halve finales van de Coupe de France tegen FC Versailles 78, dat uitkomt op het vierde niveau in Frankrijk. Nice jaagt in eigen stadion op de eerste finaleplaats in het Franse bekertoernooi sinds 1997. De andere halve finale is woensdag en gaat tussen Nantes en AS Monaco.

Zaterdag wacht Nice dus de kraker tegen koploper Paris Saint-Germain, dat zestien punten meer heeft dan nummer drie Nice. Nummer twee Olympique Marseille heeft een punt voorspong op de ploeg van Kluivert, Calvin Stengs en Pablo Rosario.

Kluivert kreeg zaterdag tegen RC Strasbourg de rode kaart, twintig minuten nadat hij was gewisseld door trainer Christophe Galtier. De tweevoudig Oranje-international van Nice zou zich langs de kant hebben misdragen tegen scheidsrechter Stéphanie Frappart.

Foto: ANP

Galtier bestrijdt dat Kluivert obscene gebaren maakte

Kluivert werd ervan beschuldigd obscene gebaren te hebben gemaakt, maar dit werd tegengesproken door Galtier.

"Dat hij boos was dat er niet gefloten werd voor een overtreding zou goed kunnen. Maar er is een verschil tussen een beslissing betwisten en het maken van obscene gebaren. Dat laatste deed hij in geen geval, en hij heeft ook niks geroepen", zei Galtier zaterdag.

Het was de tweede rode kaart in de carrière van Kluivert. In oktober 2019 kreeg de oud-Ajacied in dienst van AS Roma zijn eerste en dat was twee keer geel in de Serie A-wedstrijd tegen Sampdoria.

