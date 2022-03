David Neres is UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin dankbaar voor zijn hulp bij de vlucht uit Oekraïne. De oud-Ajacied kwam zondag samen met veel ploeggenoten van Shakhtar Donetsk in Roemenië aan.

"In de afgelopen dagen hebben we veel spannende momenten meegemaakt in Oekraïne", laat Neres op Instagram weten. "Momenten die we niet willen meemaken en waarvan we hadden gedacht dat we ze nooit zouden meemaken."

De 24-jarige Neres tekende deze winter bij Shakhtar, dat uit Donetsk bij de Russische grens komt. Maar vanwege de onrust in de regio speelt de club al jaren zijn thuiswedstrijden in Kiev en daar verbleef Neres ook toen de oorlog uitbrak.

Per trein wist Neres weg te komen uit de Oekraïense hoofdstad. Shakhtar meldt dat alle twaalf de Braziliaanse spelers van de club nu veilig in Roemenië zijn. Ook Zuid-Amerikaanse spelers van Dynamo Kiev wisten Oekraïne te ontvluchten.

"Na 2,5 dag van grote wanhoop zijn we erin geslaagd om het land te verlaten", aldus Neres. "Mede dankzij voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA, die ervoor heeft gezorgd dat we veilig de stad Tsjernivtsi konden bereiken."

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin. Foto: Getty Images

Shakhtar dankt Ceferin

De verwachting is dat Neres nu naar de Roemeense hoofdstad Boekarest reist en daar het vliegtuig pakt naar Brazilië. "Godzijdank zijn we nu veilig met onze families", vertelt Neres. "Als alles voorbij is, zullen we kijken hoe verder."

Shakhtar schrijft in een verklaring dat het de UEFA dankbaar is dat Neres en zijn landgenoten veilig Oekraïne hebben verlaten. "De evacuatie van de spelers is mede mogelijk gemaakt door persoonlijke hulp van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin, Andrii Pavelko, de voorzitter van de Oekraïense voetbalbond, en door Leonid Oleinichenko, voorzitter van de Moldavische voetbalbond", aldus Shakhtar.

De oorlog in Oekraïne heeft tot dusver honderden levens geëist en honderdduizenden mensen zijn op de vlucht. De UEFA en FIFA besloten alle Russische teams en clubs voorlopig te weren van internationale wedstrijden.