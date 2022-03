Jordi Cruijff is volgens De Telegraaf in gesprek met Ajax over de rol van technisch directeur bij de club. Hij moet in die rol de opvolger van Marc Overmars worden.

De Telegraaf meldt dinsdag dat Cruijff door het bestuur van Ajax is gepolst en dat de zoon van Johan Cruijff "niet op voorhand nee heeft gezegd". Beide partijen gaan daardoor met elkaar in gesprek.

De 48-jarige Cruijff is momenteel actief als adviseur van FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta. De voormalige middenvelder en negenvoudig Oranje-international begon zijn voetbalcarrière bij die club en speelde later bij Manchester United, enkele kleinere Spaanse clubs, Metalurg Donetsk in Oekraïne en Valletta FC op Malta.

Na zijn spelersloopbaan werd hij technisch directeur van AEK Larnaca op Cyprus en Maccabi Tel Aviv in Israël. Vervolgens was Cruijff zonder veel succes trainer van twee clubs in China en kortstondig bondscoach van Ecuador.

Overmars vertrok begin februari bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen in de organisatie. Met zijn transferbeleid werd de oud-international gezien als een van de grondleggers van het huidige sportieve succes van de club.

Voor zijn overlijden in 2016 was Johan Cruijff als clubicoon van Ajax nauw betrokken bij de reorganisatie van de club. Hij leidde de zogenoemde 'fluwelen revolutie', waarin oud-topspelers als Overmars, Edwin van der Sar en Frank de Boer belangrijke posten binnen de club kregen.