Arsenal heeft maandag een recordverlies van 107,3 miljoen Britse pond (128,3 miljoen euro) bekendgemaakt over het boekjaar dat liep tot 31 mei 2021. Dat is voor de club uit de Premier League het grootste verlies uit de geschiedenis.

Een seizoen eerder schreef Arsenal al rode cijfers van bijna 50 miljoen pond.

Volgens Arsenal komt zo'n 85 miljoen pond van de verliezen op het conto van de coronapandemie. De Londenaren konden in het seizoen 2020-2021 slechts twee wedstrijden voor eigen publiek spelen in het Emirates Stadium. Daardoor daalden de inkomsten uit de wedstrijddagen met 75 miljoen pond tot 3,8 miljoen pond.

Arsenal, dat eigendom is van de Amerikaanse miljardair Stan Kroenke, behoort al jaren niet meer tot de echte top in Engeland. De laatste landstitel dateert van 2004 en sinds 2016 eindigde de Londense club al niet meer bij de eerste vier in Engeland.

Bekijk de stand en het programma in de Premier League