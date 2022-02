Teun Koopmeiners heeft maandag de aandacht op zich gevestigd bij Atalanta. De drievoudig Oranje-international hielp zijn club op zijn 24e verjaardag met twee doelpunten aan een 4-0-zege op Sampdoria.

Koopmeiners scoorde zowel voor rust (2-0) als in de tweede helft (3-0) en beide doelpunten waren fraai. Bij zijn eerste rondde hij op volle snelheid beheerst af in de hoek en bij de tweede knalde hij hard raak door het midden.

Het waren het derde en vierde doelpunt voor Koopmeiners als speler van Atalanta, dat hem begin dit seizoen overnam van AZ. Met de transfer van de middenvelder was zo'n 12 miljoen euro gemoeid.

Atalanta was tegen Sampdoria op voorsprong gekomen dankzij Mario Pasalic. In de slotminuten zorgde Aleksey Miranchuk voor de eindstand. Koopmeiners speelde net als Marten de Roon de hele wedstrijd. Hans Hateboer werd gewisseld.

De zege was zeer welkom voor Atalanta, dat de laatste vijf competitieduels niet had gewonnen. De laatste overwinning in de Serie A dateerde van 9 januari, toen het 2-6 werd op bezoek bij Udinese.

Na 26 wedstrijden staat Atalanta op de vijfde plaats in Italië. De club heeft een wedstrijd minder gespeeld dan nummer vier Juventus en kan 'De Oude Dame' nog voorbij. De top vier gaat rechtstreeks de Champions League in.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweets om de doelpunten van Teun Koopmeiners te bekijken.

