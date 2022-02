Ajax Vrouwen heeft maandag de topper tegen PSV gewonnen in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. De ploeg van coach Danny Schenkel toonde veerkracht in Eindhoven en won met 1-2.

Vlak na rust kwam Ajax op achterstand door een doelpunt van Amalie Thestrup. Gaandeweg de tweede helft knokte de ploeg uit Amsterdam zich terug en dat leidde tot goals van Sherida Spitse en Romée Leuchter in de 70e en 73e minuut.

Dankzij de overwinning neemt Ajax de koppositie weer over van FC Twente. De concurrent uit Enschede had de eerste plaats voor even in handen, nadat zondag met 0-2 van sc Heerenveen werd gewonnen.

PSV kan de titelaspiraties voorlopig opzijzetten. De ploeg van trainer Rick de Rooij was bij winst volop terug in de race geweest, maar geeft nu acht punten toe op Ajax en zeven op FC Twente.

Ajax is bezig aan een uitstekende reeks in de competitie. De tweevoudig landskampioen won tien van de laatste elf wedstrijden. Alleen van FC Twente werd in die reeks verloren.

Ajax had het lastig met PSV en speelde niet groots, maar won wel. Foto: Pro Shots

