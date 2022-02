Ajax heeft maandag een besloten oefenwedstrijd tegen Heracles Almelo op Sportcomplex de Toekomst eenvoudig gewonnen. De Amsterdammers waren een dag na de pijnlijke nederlaag tegen Go Ahead Eagles met 5-1 te sterk voor de Almeloërs.

Namens Ajax kwamen alleen spelers in actie die tegen Go Ahead geen basisplek hadden. Trainer Erik ten Hag gaf - naast legio talenten - onder anderen Ryan Gravenberch, Nicolás Tagliafico, Mohammed Kudus, Danilo en miljoenenaankoop Mohamed Daramy speeltijd.

Ajax leidde bij rust al met 3-0 door doelpunten van Danilo, Kudus en Victor Jensen. Elias Sierra bracht de spanning in de tweede helft even terug, maar via Kenneth Taylor en opnieuw Kudus liepen de Amsterdammers uit naar een ruime overwinning.

Het oefenduel met Heracles volgde een dag na de nederlaag van Ajax bij Go Ahead Eagles. De Amsterdammers gingen met 2-1 ten onder in Deventer en hebben daardoor nog maar twee punten voorsprong op naaste belager PSV.

Ajax speelt donderdag in de halve finales van de TOTO KNVB Beker een uitwedstrijd tegen AZ. Drie dagen later wacht de Eredivisie-koploper een thuisduel met RKC Waalwijk.

Heracles boekte zaterdag een 2-0-overwinning op PEC Zwolle en bezet de elfde plek in de Eredivisie. De ploeg van trainer Frank Wormuth speelt zondag uit tegen PSV.

Opstelling Ajax in oefenduel Setford; Van Gelderen (Salah-Eddine) Llansana, Musampa, Tagliafico (Baas); Taylor, Gravenberch (Fitz-Jim), Kudus; Jensen (Hansen), Danilo, Daramy

Opstelling Heracles Jalving (Karssies); Polley, Bakboord, Hoogma, Roosken; Ibrahimoglu (Agca), Sierra, Szöke; Lunding (Olde Keizer), Armenteros (Scheperman), Hansson