Alle Russische voetbalteams worden per direct uit de internationale voetbaltoernooien gezet, zo hebben de FIFA en UEFA maandag besloten. De wereld- en Europese voetbalbond nemen het besluit naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne.

Met de uitsluiting van de Russische ploegen gaat de FIFA een stap verder dan zondag, toen 'slechts' werd bepaald dat er voorlopig geen internationale wedstrijden meer in Rusland mochten worden gespeeld.

Het besluit van de FIFA en UEFA betekent onder meer dat Rusland op 24 maart niet tegen Polen mag spelen in de play-offs voor het WK van eind dit jaar. Het is nog onduidelijk wat er nu met die wedstrijd gebeurt. Polen had al aangegeven niet tegen de Russen te willen spelen.

In clubverband wordt Spartak Moskou uit de Europa League gezet. De ploeg van oud-Ajacied Quincy Promes bereikte onlangs de achtste finales en zou daarin tegen RB Leipzig spelen.

Het Russische vrouwenteam had zich geplaatst voor het EK van komende zomer, waarbij de Oranjevrouwen een van de tegenstanders zouden zijn in de groepsfase.

KNVB besloot al niet meer tegen Russen te spelen

Eerder op de dag besloot de KNVB in navolging van Polen, Tsjechië, Zweden en Engeland al om de nationale elftallen niet meer tegen Rusland en Belarus, dat de Russische oorlogsvoering in Oekraïne steunt, te laten spelen.

Het besluit van de Nederlandse voetbalbond betekent niet alleen dat de Oranjevrouwen op het EK niet tegen Rusland spelen, maar ook dat ze op 12 april een wedstrijd tegen Belarus mijden in de kwalificatiereeks voor het WK van 2023.

De FIFA en UEFA geven met de uitsluiting van Rusland gehoor aan een oproep van het internationaal olympisch comité (IOC), dat sportbonden over de hele wereld opriep om Rusland (en ook Belarus, waarover de FIFA en UEFA niets zeggen) van toernooien te weren.