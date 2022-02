Ajax kan nog minimaal acht weken geen beroep doen op keeper Remko Pasveer vanwege zijn gebroken vinger, zo meldt de Amsterdamse club maandag. Reservekeeper Jay Gorter is door zijn duimblessure nog minimaal twee weken niet beschikbaar.

Door de blessures van Pasveer en Gorter zal André Onana, die zondag na ruim een jaar zijn Eredivisie-rentree maakte, ook de komende tijd het doel van Ajax verdedigen. Maarten Stekelenburg, die het seizoen begon als eerste doelman, staat al maanden aan de kant door een heupblessure. Het was al bekend dat hij de rest van de jaargang niet meer in actie kan komen.

Door de afwezigheid van Pasveer en Gorter blijft de spoeling qua keepers dun voor Ajax. Zondag tijdens de met 2-1 verloren Eredivisie-wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zaten de twintigjarige Calvin Raatsie en de zeventienjarige Charlie Setford als reservedoelmannen op de bank.

Ajax wacht de komende weken belangrijke wedstrijden, te beginnen met de halve finale in het KNVB-bekertoernooi donderdag uit bij AZ. Over ruim twee weken (15 maart) staat de return in de achtste finales van de Champions League tegen Benfica op het programma en vijf dagen later is de Klassieker in de Johan Cruijff ArenA tegen Feyenoord.

André Onana keerde tegen Go Ahead Eagles terug in de Ajax-basis. André Onana keerde tegen Go Ahead Eagles terug in de Ajax-basis. Foto: Pro Shots

Seizoen Pasveer al bijna voorbij

Zowel de 38-jarige Pasveer als de 21-jarige Gorter raakte afgelopen woensdag geblesseerd tijdens de warming-up voor het treffen met Benifca. "Het was de laatste bal van de warming-up", vertelde Pasveer al eerder, waarna hij nog wel keepte tegen de Portugese topclub.

"Pas na de wedstrijd en 's avonds laat in het hotel nam de pijn toe en was mijn vinger ook een stuk dikker geworden."

Voor Pasveer is het seizoen al bijna ten einde door zijn blessure. Als Ajax de bekerfinale haalt, dan zal hij zelfs die moeten missen, want de eindstrijd in De Kuip staat gepland voor 17 april. Daartegenover staat dat Onana flink aan de bak moet in zijn laatste maanden bij Ajax.

De 25-jarige Onana, die tot begin november een dopingschorsing uitzat, beschikt bij Ajax over een aflopend contract, dat hij niet zal verlengen. Hij is naar verluidt al akkoord met Internazionale over een transfer in de zomer.