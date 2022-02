In navolging van Polen, Tsjechië, Zweden en Engeland heeft de KNVB maandag bekendgemaakt voorlopig niet tegen Russische nationale ploegen te spelen. Ook tegen Belarus, dat de Russische oorlogsvoering in Oekraïne steunt, wordt voorlopig niet aangetreden.

"We hopen met heel ons hart dat de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk stopt. De ernst en omvang van de aanhoudende agressie van Rusland en het daaraan meewerken door Belarus maken dat de KNVB dit besluit heeft genomen", meldt de KNVB maandag.

"De afgelopen dagen heeft hierover veelvuldig contact plaatsgevonden met de overige nationale voetbalbonden, de UEFA en de FIFA. Dit blijven wij doen zolang het conflict duurt."

Het besluit van de KNVB heeft vooral directe gevolgen voor de Oranjevrouwen, die op 12 april thuis tegen Belarus zouden spelen in de kwalificatiereeks voor het WK van volgend jaar. Op 13 juli zou Rusland de tegenstander zijn op het EK.

Gaat de FIFA de Russen schorsen?

Tot dusver werd Rusland niet geschorst door de FIFA, maar de verwachting is dat dat maandag of dinsdag alsnog gaat gebeuren. Het zou betekenen dat Russische teams niet meer welkom zijn op internationale toernooien.

Zondag besloot de FIFA al wel dat internationale wedstrijden niet meer in Rusland, maar op neutraal terrein worden gespeeld. Russische vlaggen en het Russische volkslied zijn daarbij uit den boze.

De FIFA liet recent al weten in gesprek te zijn met de nationale bonden van Polen, Tsjechië en Zweden, die onlangs bekendmaakten voorlopig niet tegen Rusland te spelen.

Polen zou in een eerste play-off voor het WK tegen Rusland in Moskou spelen, waarna de winnaar van dat duel op 29 maart op Russische bodem tegen Tsjechië of Zweden zou uitkomen.