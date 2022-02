ADO Den Haag heeft maandag verrassend trainer Ruud Brood ontslagen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie meldt dat zijn assistent Giovanni Franken de rest van het seizoen de honneurs waarneemt.

"Hiermee drukt de nieuwe eigenaar meteen zijn stempel op het technisch beleid", schrijft ADO Den Haag in een verklaring. De club uit de hofstad werd vrijdag dankzij groen licht van de rechter definitief overgenomen door Bolt Football Holdings, dat in handen is van de Amerikaan David Blitzer.

Onder Brood presteert ADO dit seizoen niet onverdienstelijk in de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenaars staan momenteel op de zesde plek, maar dat komt deels door de financiële malaise. De club kon lange tijd geen sluitende begroting indienen en kreeg van de licentiecommissie dit seizoen al zes punten in mindering.

Met de nieuwe (vermogende) eigenaar, die de aandelen heeft overgenomen van het Chinese United Vansen, hoopt ADO zo snel mogelijk terug te keren naar de Eredivisie.

Er waait een nieuwe wind in Den Haag en daar is trainer Ruud Brood het slachtoffer van geworden. Foto: Getty Images

Brood was sinds november 2020 werkzaam bij ADO

De 59-jarige Brood werd in november 2020 aangesteld als opvolger van de ontslagen Aleksandar Rankovic. De oud-coach van onder meer Heracles Almelo, RKC Waalwijk, NEC en NAC Breda kon ADO vorig seizoen niet voor degradatie uit de Eredivisie behoeden; de club eindigde op de laatste plek.

Dit seizoen gaat het ADO sportief niet slecht af in de Keuken Kampioen Divisie, maar Brood moet nu toch weg. Ook teammanager Dave Sietaram vertrekt uit Den Haag. "We danken hen voor de uitstekende positieve resultaten tot nu toe in een voor de club woelige tijd", schrijft ADO.

Franken moet ADO in het restant van het seizoen aan successen helpen. Hij wordt daarin bijgestaan door Edwin Grünholz, die aanblijft als assistent-trainer. ADO veroverde de eerste periodetitel en is zodoende zeker van deelname aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie.

De eerstvolgende wedstrijd van ADO zonder Brood volgt pas over een week, als de huidige nummer zes op bezoek gaat bij Jong Ajax.

