Gianluigi Buffon heeft maandag zijn contract bij Parma Calcio met twee jaar verlengd tot medio 2024. De Italiaanse doelman zal daardoor tot zijn 46e bij de Serie B-club onder contract staan.

De recordinternational van Italië (175 interlands) keerde afgelopen zomer terug bij Parma, waar hij zijn carrière in 1995 begon. De ploeg kreeg in 26 competitieduels maar 30 tegentreffers, maar staat desondanks slechts dertiende in de Serie B.

Op een persconferentie samen met de Amerikaanse clubvoorzitter Kyle Krause maakte Buffon maandag bekend dat hij nog twee jaar bij de club blijft. "Ik ben nog steeds in staat om mezelf te geven aan deze club en dat zal ik opnieuw en opnieuw doen", zei de keeper.

Eerder deze maand hield Buffon voor de vijfhonderdste keer zijn doel schoon in een wedstrijd, bij een 0-0-gelijkspel tegen Benevento.

Buffon maakte van 2001 tot 2018 furore bij Juventus, waar hij uitgroeide tot een van de beste keepers ter wereld. Daarna speelde hij nog een jaar voor Paris Saint-Germain, waarna hij weer terugkeerde bij 'Juve'.

Het hoogtepunt in zijn lange carrière was het WK 2006, waarin Italië de finale na strafschoppen won van Frankrijk. Met Juventus werd hij tien keer kampioen van Italië, maar verloor hij driemaal de Champions League-finale.